كورونا في ليبيا.. 418 إصابة جديدة و7 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 418 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 250 شخصاً وتسجيل 7 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 156 إصابة و150 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 194 ألفاً و323 شخصاً، بينهم 12 ألفاً و247 حالة نشطة، ووفاة 3205 أشخاص.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزاً في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحاً انخفاضاً في الإصابات، وارتفاعاً في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.