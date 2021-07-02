شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة موجة الحر.. اعرف ازاى تبرد جسمك عند الشعور بارتفاع درجة حرارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر البلاد بموجة حر مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، ترتبط درجات الحرارة المرتفعة بمشاكل الجهاز التنفسي والمتلازمات المرتبطة بالحرارة.

يمكن أن يكون توخي الحذر بشأن علامات ضربة الشمس وفهم كيفية الوقاية منها منقذًا للحياة حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع هذا الصيف.

ووفقا لتقرير لموقع insider يبدأ ارتفاع درجة الحرارة بالتشنجات الحرارية والتعب والجفاف، وهناك ثلاث مراحل لضربة الشمس: التشنجات الحرارية ، والإنهاك الحراري ، وضربة الشمس الكاملة.

قد تشبه المراحل الأولى لضربة الشمس الخمول الذي يصاحب الخروج خلال يوم مشمس، من المحتمل أن تبدأ في الشعور بالتعب والقليل من الدوار والجفاف.

تشنجات الحرارة ، أو انتفاخات العضلات بشكل عشوائي حول الجسم ، هي علامة منبهة أن جسمك بدأ في ارتفاع درجة حرارة الجسم، في هذه المرحلة ، توصي Mayo Clinic بأخذ استراحة من أي نشاط تقوم به لشرب عصير صافٍ، وتدليك العضلات ، والانتظار حتى تختفي التشنجات للقيام بأي مهام شاقة.

إذا بدأت في الشعور بالغثيان والصداع والتعرق الغزير، فهناك احتمال أن يكون جسمك قد انتقل إلى مرحلة الإنهاك الحراري جراء ارتفاع درجة الحرارة.يحدث الإنهاك الحراري الكامل عندما يصل الجسم إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 104 درجة فهرنهايت ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة يمكن أن تكون درجة الحرارة الداخلية ضارة لأنها يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس.

توصي Mayo Clinic الأمريكية بالانتقال إلى منطقة أكثر برودة ، وشرب المياه ، ووقف كل الأنشطة إذا وجدت نفسك تشك في الإرهاق الحراري، وقد يعني الشعور بالارتباك أو النقص التام في العرق حالة أكثر خطورة من ضربة الشمس التي تتطلب زيارة المستشفى.

الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات ضربة الشمس عادة لا يتعرقون على الرغم من الشعور بالحرارة الشديدة ، أو التنفس السريع ، أو قد يصابون بنوبة، أو يبدو عليهم الارتباك، ضربة الشمس هي أخطر مراحل ارتفاع درجة الحرارة وأكثرها خطورة لأنها يمكن أن تسبب تلفًا دائمًا للدماغ أو الوفاة، ويحتاج المريض المصاب بضربة الشمس إلى العلاج في المستشفى.

بشكل عام ، من المهم أن تحافظ على رطوبتك ، بالاستحمام البارد ، وتجنب أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً في المناطق القاسية للمساعدة في منع ارتفاع درجة حرارة جسمك.