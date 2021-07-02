شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلة فى المعدة.. تعرف على 6 أطعمة سهلة الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشاكل المعدة من الأزمات الصحية المزعجة والتي تمنع الشخص من تناول طعامه بشكل طبيعى أو ممارسة نشاطة اليومى، فيمكن أن تؤدي كل من الهجمات قصيرة المدى مثل أنفلونزا المعدة وتفشي الأمراض المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي إلى صعوبة هضم العديد من الأطعمة، لكن قد تتمكن من تخفيف الأعراض مثل تقلصات المعدة أو الإسهال عن طريق تناول الأطعمة التي يسهل هضمها.

ووفقا لتقرير لموقع insider الأطعمة سهلة الهضم عادة ما تكون قليلة الدسم وقليلة الألياف وقليلة التوابل لتجنب اضطراب المعدة، تعتبر الخيارات الغنية بالبروتين مثل البيض المسلوق أو صدور الدجاج خيارات جيدة ومغذية، يمكنك أيضًا تجربة تناول البطاطا الحلوة المهروسة أو الموز الناضج أو الخضار المعلبة.

أطعمة سهلة الهضم1. البطاطا الحلوة المهروسة

تحتوي البطاطا الحلوة المهروسة على الألياف التي يصعب هضمها، لكن معظمها ألياف قابلة للذوبان، الألياف القابلة للذوبان سهلة الهضم لأنها تذوب في الماء مما يعني أنها تصبح طرية ويسهل تكسير الأمعاء، كما أنه يتخمر في الأمعاء مما يوفر الغذاء للبكتيريا المفيدة التي تساعد على الهضم.

يعد هرس البطاطا الحلوة مفيدًا لأنه يوفر على الجهاز الهضمي بعض الجهد المبذول في تكسير الطعام من المهم أيضًا إزالة القشرة لأنها قد تكون من الصعب هضمها.

2. الموز الناضج

الموز الناضج الذي يحتوي على بقع بنية أسهل في الهضم من الموز الطازج، يعتبر الموز خيارًا جيدًا فقط تأكد من نضجه ، ويفضل أن يحتوى على بعض البقع البنية عندما تنضج الموز ، تتحلل النشويات إلى سكريات بسيطة يسهل هضمها.

من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن الموز مفيد لمعظم الناس، فإن بعض أنواع سكر الفاكهة، يمكن أن تثير الانزعاج الهضمي لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

3. صدور الدجاج

صدور الدجاج بدون جلد هو عادة أفضل خيار بروتين عندما تلتزم بأطعمة يسهل هضمها، حيث يحتوي على دهون أقل من أفخاذ الدجاج أو جلد الدجاج أو أنواع اللحوم الأخرى، هذا مهم لأن تناول الأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الغثيان والإسهال.

4. بيض مسلوق

لا يحتوي البيض على أي ألياف مهيجة للأمعاء، يعتبر البيض مصدرًا جيدًا آخر للبروتين الذي يمكن هضمه بسهولة طالما لم يتم طهيه في مادة دهنية مثل الزيت أو الزبدة، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتين ، لا يحتوي البيض على أي ألياف هذا يجعلها خيارًا جيدًا إذا كنت تعاني من الإسهال أو نوبة مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

ومع ذلك ، إذا كان الانتفاخ أو الغازات يمثل مشكلة بالنسبة لك ، فقد لا يكون البيض هو الخيار الأفضل فهو يحتوي على الكبريت، والذي يمكن أن ينتج غازات معوية لبعض الأشخاص.

5. مرق الدجاج

السوائل أسهل في الهضم لأن أمعائك لا تحتاج إلى العمل الجاد لتفكيكها، إذا كنت تريد شيئًا ساخنًا ومهدئًا ، يمكن أن يكون مرق الدجاج جيدًا.

6. الخضراوات المعلبة

يمكن أن تكون الخضراوات المعلبة خيارًا جيدًا أثناء نوبة الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الخضراوات الطازجة ، ولكنها أسهل في الهضم، الخضراوات الطازجة غنية بالألياف التي يصعب هضمها، ولكن عملية التعليب تكسر الألياف والجلد بما يكفي لسهولة الهضم.