أسباب انخفاض فيتامين د عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 01:48 مساءً - جدول محتوى

لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين د؟

فيتامين د وأشعة الشمس

ما هي كمية الشمس التي يحتاجها الأطفال لصنع فيتامين د؟

فيتامين د والطعام

مخاطر نقص فيتامين د

علاج نقص فيتامين د

فيتامين د والحمل والرضاعة الطبيعية

يحتاج الأطفال إلى فيتامين د لنمو العظام وتطورها، وهم يحصلون على معظم فيتامين (د) من ضوء الشمس بالإضافة إلى كمية صغيرة من الطعام، تأكدي من أن طفلك يستخدم كريمات الحماية من أشعة الشمس عند الحصول على فيتامين د من الشمس، وإذا كنت قلقة من أن طفلك يعاني من نقص فيتامين (د)، فتحدثي مع طبيبك، لحل المشكلة، وإليك شرح مفصّل عن حاجة طفلك لفيتامين (د)، والعلاجات المناسبة، بعد أن استشرنا مجموعة من الخبراء.

لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين د؟

لماذا يحتاج الأطفال فيتامين د؟

يحتاج الأطفال إلى فيتامين د لنمو العظام وتطورها، فهو يساعده على امتصاص الكالسيوم. ويبدأ مفعول فيتامين د مهمته بدعم نمو الجنين في الرحم، كما يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) إذا لم تحصل النساء على ما يكفي منه أثناء الحمل، إلى إصابة الأطفال بالكساح وتأخر نمو الحركة وضعف العضلات والأوجاع والآلام والكسور، وينخفض ​​هذا الخطر إذا حصل الأطفال على ما يكفي من فيتامين د بعد الولادة.

فيتامين د وأشعة الشمس

فيتامين د وأشعة الشمس

يحتاج الأطفال إلى ضوء الشمس على جلدهم حتى تصنع أجسامهم فيتامين د. وهم يحصلون على حوالي 80٪ منه بهذه الطريقة.

لكن ليس هناك تقدير علمي دقيق لمقدار أشعة الشمس التي يحتاجها الأطفال للحصول على مستويات جيدة من فيتامين د، لكننا نعلم أن كمية الشمس التي يحتاجها طفلك تعتمد على المكان الذي تعيش فيه العائلة.

كما أنه يعتمد قليلاً على لون بشرته، حيث يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة إلى أشعة الشمس أكثر بمعدل 3-6 مرات لإنتاج فيتامين (د) مما يحتاجه الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة.

ما هي كمية الشمس التي يحتاجها الأطفال لصنع فيتامين د؟

حاجة الطفل إلى أشعة الشمس

فيما يلي دليل لمقدار أشعة الشمس التي يحتاجها طفلك لصنع فيتامين (د) ، من دون تعريض بشرة طفلك لخطر التلف الناتج عن أشعة الشمس:

1 – على مدار العام، يجب أن يتعرض طفلك بضع دقائق في معظم أيام الأسبوع للشمس.

2 - في أغسطس ويونيو ويوليو، ساعتان أسبوعياً كافيتان.

3 - في الصيف، تكفي بضع دقائق معظم أيام الأسبوع.

4 - بغض النظر عن المكان الذي تعيشون فيه، عليك توخي الحذر بشأن مقدار تعرض بشرة الأطفال للشمس، فالتعرض المفرط للشمس يؤدي إلى حروق الشمس وتلف الجلد وحتى سرطان الجلد. لهذا السبب من المهم استخدام كريمات الحماية من أشعة الشمس.

5 - خلال فصل الصيف، وخاصة بين الساعة 10 صباحاً و 4 مساءً، تأكدي من بقاء طفلك آمناً في الشمس باستخدام واقٍ من الشمس، وقبعة، ونظارات شمسية، وملابس تحافظ على أشعة الشمس، والبقاء في الظل.

فيتامين د والطعام

البيض غني بفيتامين د

لن يحصل معظم الأطفال على ما يكفي من فيتامين د من الطعام وحده. لكن الطعام الذي يحتوي على الكثير من فيتامين (د) يمكن أن يكون إضافة جيدة إلى فيتامين (د) الذي يحصل عليه طفلك من أشعة الشمس.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي الأسماك الدهنية الطازجة (السلمون والرنجة والماكريل والسردين) والكبد والفطر وصفار البيض.

كما تحتوي بعض الأطعمة إذا كان فيتامين د مضافًا إليها، مثل منتجات الألبان قليلة الدسم وحبوب الإفطار والسمن النباتي، كذلك تساعد التمارين جسم طفلك على إنتاج فيتامين د، عن طريق القيام ببعض النشاط البدني اليومي في الهواء الطلق.

مخاطر نقص فيتامين د

قد يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بنقص فيتامين د إذا:

1 - بقي كل جلدهم مغطى

2 – إذا كانوا يقضون معظم وقتهم في الداخل ولا يتعرضون لأشعة الشمس كثيراً .

3 – إذا كان لديهم حالة تؤثر على كيفية تحكم الجسم في مستويات فيتامين د، مثل أمراض الكبد وأمراض الكلى والحالات التي تسبب مشاكل في امتصاص الطعام (مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو التليف الكيسي)

4 – إذا كانوا يتناولون أدوية يمكن أن تؤثر على مستويات فيتامين د.

5 - لديهم بشرة داكنة

6 - تم إرضاعهم من الثدي لفترة طويلة، وكانت الأم تعاني من نقص في فيتامين (د).

علاج نقص فيتامين د

التعرض للشمس من دون الاستلقاء

يمكن لطبيبك العام أن يطلب فحص دم، وهي أفضل طريقة للتحقق من مستويات فيتامين د. عندها وبالتأكيد يحتاج طفلك إلى مزيد من أشعة الشمس.

إذا كنت أنت أو طفلك تعانيان من نقص حاد في فيتامين (د)، فقد يخبرك طبيبك أنكما بحاجة لتناول مكملات فيتامين (د)، حسب الجرعات التي يحددها، بالإضافة إلى التعرض لمزيد من أشعة الشمس.

لكن لا يُنصح بالاستلقاء تحت أشعة الشمس، كطريقة لتحسين مستويات فيتامين د أو لعلاج نقص فيتامين د، حيث يمكن أن يتسبب ذلك باللإصابة بسرطان الجلد.

فيتامين د والحمل والرضاعة الطبيعية

يرتفع مخزون فيتامين د لدى الطفل أثناء نموه في الرحم وينخفض ​​بعد الولادة حتى يبدأ الطفل في الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي.

لكن لا يحصل الأطفال الذين يرضعون من الثدي على الكثير من فيتامين د، لأن حليب الأم لا يحتوي على الكثير منه، وإذا كانت الأم المرضعة تعاني من نقص فيتامين (د) ، فقد لا تمرر ما يكفي من فيتامين (د) لطفلها.

لذلك من المستحسن أن يتناول الأطفال، الذين يرضعون من الثدي، ولديهم إحدى المسببات مثل البشرة الداكنة، مكمل فيتامين د بمقدار 10 ميكروغرام (ميكروغرام) يومياً تحت إشراف الطبيب.

يحتوي حليب الأطفال على مستويات أعلى من فيتامين د، لذلك لا يحتاج الأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً عادة إلى مكملات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.