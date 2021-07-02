ألعاب رحلات يوم الجمعة للأطفال في السيارة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 01:48 مساءً - قد تقرر العائلة القيام برحلة من مدينة إلى مدينة، والصعوبة قد تكون في إيجاد ما يشغل الأطفال أثناء السفر، اختاروا معنا الألعاب التي تناسب أطفالك في رحلة يوم الجمعة، من غير أن تشتت ذهن السائق في القيادة.

لعبة البنغو على الطريق

تصوري أن لديك 3 أطفال في المقعد الخلفي للسيارة، في المرحلة الأخيرة من الابتدائية وأول الثانوية، أي ليسوا أطفالاً صغاراً، ضعي على أرجل كل طفل لوحاً مسطحاً، وضعي عليه بطاقة بنغو مطبوعة مع 16 عملة معدنية وحقيبة. عندما يقوم أي لاعب بمراقبة عنصر معين من بطاقته، فإنه يغطي الصورة الخاصة به باستخدام بنس واحد. على غرار أي لعبة بنغو عادية، يصبح اللاعب الذي ينجح في تغطية كل مربع موجود في خط أفقي مستقيم أولا هو الفائز.

لعبة آي سباي I Spy (أنا أراقب)

لعبة أنا أراقب

هذه هي واحدة من الألعاب سهلة التعلم ومثالية للأطفال ما قبل المدرسة، ويعتمد مبدأ اللعبة على السرعة في النظر، كأن يقول الطفل الأول: أنا أراقب بعيني شيئاً أحمر، ويجب على اللاعبين الآخرين تخمين العنصر الغامض بناءً على دليل معين.

تيك تاك تو (لعبة إكس اوو)

تيك تاك تو

تيك تاك تو هي لعبة بسيطة وسهلة اللعب للأطفال أثناء السفر في السيارة. اللعبة مناسبة تماما لكل طفل أكثر من 4 سنوات. للعب تيك تاك تو، تحتاج فقط إلى قلم رصاص واثنين من اللاعبين. وفقاً للعبة، يضع اللاعب الأول X على اللوح، في حين أن اللاعب الثاني يجب أن يضع O. ثم يستمر كلاهما بالتناوب حتى ينجح لاعب واحد في الحصول على ثلاثة X أو O عمودياً، أفقياً أو قطرياً.

الربط بين النقاط

إذا كان طفلك مغرماً بأنشطة الرسم والتلوين، فيجب أن تفكري بالتأكيد في إلهائه بلعبة توصيل النقاط أثناء القيام برحلة في السيارة. حيث يستخدم كل لاعب هنا أقلام ملونة مختلفة. ومهما كانت الألوان سيصل طفلك في النهاية إلى مجسم مرسوم لحيوان أو أي شيء في الطبيعة يسعده أنه خرج به، يمكنك احتواء مجموعة من الرسومات التي تحتاج إلى توصيل في حقيبتك الخاصة.

الرسم الحر

لعبة الرسم الحر

هو طريقة تلهي الأطفال من جهة، وتكشف مدى سرعتهم في التقاط ما حولهم من خلال النظر، ضعي مع كل طفل لوحاً خشبياً ملصق عليه ورقة بيضاء، وقلم تلوين، واطلبي من كل واحد أن يختار شيئاً يراه طوال الطريق ويرسمه، تأكدي أن النهاية ستكون رسومات تعبر عن فرحهم، بهذه الرحلة. وقد تكشف لك إحدى الرسومات أن طفلاً من أطفالك متضايقاً من شيء.

لعبة 20 سؤالاً

هي بسيطة جداً، وتكشف عن مدى قوة الطفل في معلوماته العامة، الجأي لأسئلة علمية إذا كان أطفالك قد تجاوزوا الـ 7 أعوام، وإذا كانوا صغاراً، وجهي أسئلتك ناحية أغراض تمتلكونها في البيت اطرحي على الطفل أسئلة مثل: "ما لون القطعة التي أحضرها والدك البارحة" و"لماذا نستخدم خلاط الطعام في المطبخ"، وغيرها من الأسئلة، واحرصي على أن يكون طفلك متابعاً لكل هذه الأشياء، وسبق له أن راقبها. والطفل الذي ينال أكثر النقاط، بإجاباته الصحيحة، يفوز بآيس كريم عند وصولكم لأول محطة، طبعاً حاولي أن تشتري آيس كريم لكل الأطفال.