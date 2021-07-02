ما هي التغييرات التي أحدثتها سلالة دلتا في أعراض كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 12:11 مساءً

أصبحت سلالة دلتا الأكثر انتشارا في المملكة المتحدة وأستراليا، وبحسب دراسة مقارنة لأعراض مرض ”كوفيد 19“ في بريطانيا، فإن سلالة ”دلتا“، أحدثت تغييرا واضحا في الأعراض التقليدية لفيروس كورونا.

وأشار موقع ”ساينس أليرت“، في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إلى أن عرض الصداع أصبح الأكثر انتشارا، فيما تراجع عرض ضعف حاسة الشم ليصبح في المرتبة التاسعة.

وأرجعت الدراسة سبب تغير الأعراض إلى تطور الفيروس، والخصائص الفيروسية المختلفة لسلالة ”دلتا“.

وأظهر التقرير أن الأعراض التقليدية مثل الحمى والسعال والصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف، ظلت موجودة لكن بترتيب أولويات مختلف.

وأضاف أنه مع ارتفاع معدلات التطعيم في الفئات العمرية الأكبر سنا، فإن الشباب أصبحوا الآن مع سلالة ”دلتا“ يمثلون نسبة أكبر من حالات ”كوفيد“، وتظهر عليهم أعراض أكثر اعتدالا.

وقالت الدراسة، إن ”هناك عدة أسباب تجعلنا نرى الأعراض تتطور بهذه الطريقة. قد يكون بينها أن البيانات كانت تأتي في الأساس من المرضى الذين يصلون المستشفى بحالة مرض شديد.

وأردفت أن هذه البيانات مهمة؛ لأنها توضح لنا أن ما قد نعتقد أنه مجرد سيلان للأنف والتهاب في الحلق، يمكن أن يكون حالة من حالات كوفيد-19.

و أشار في المقابل إلى أن العوامل الإضافية مثل العمر والجنس والأمراض الأخرى والأدوية، وما إلى ذلك، لم يكن يتم أخذها في الحسبان، كما هو الحال الآن في التجارب الإكلينيكية المنضبطة.

وسجلت الدراسة أن السلالات الفيروسية الجديدة يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات، لكن المؤكد أن جرعتين من لقاحات ”فايزر“ و“أسترازينيكا“ ما زالتا تقدمان حماية جيدة.