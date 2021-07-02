بعد ظهور الموجة الرابعة لكورونا.. كيف ترتدين الكمامة بأمان؟

بيروت - نادين محمد -

بعد ظهور الموجة الرابعة لكورونا ونظراً لأن أهمية الأقنعة تزداد يومياً، فإليك بعض الأمور التي يجب تجنبها عند ارتداء قناع الوجه لتجنب نقل العدوى في بعض البلدان، وهل ارتداء كمامتين يوفر حماية أكبر من قناع واحد، ولماذا يجب ارتداء الأقنعة في المنزل؟

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كل ما يجب فعله عند ارتداء الكمامة

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- غسل اليدين قبل وضع القناع ومرة أخرى عند خلعه.



- اختيار قناع يتناسب بشكل مريح مع وجهك ويتناسب بشكل مريح من الأنف إلى الذقن.



غطي أنفك وفمك ويجب أن يغطي القناع وجهك في جميع الأوقات للحصول على أفضل النتائج.



بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون نظارات: بمجرد الضغط على مشبك أنف القناع على وجهك، ضع/ ضعي وسادات الأنف الخاصة بنظاراتك على الجزء العلوي من القناع لمنع أنفاسك من تعفير الزجاج.

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لا نغسل الأقنعة القماشية بالماء الساخن يومياً أو عند اتساخها.



نحتفظ بالأقنعة في مكان نظيف وجاف.



استمر في ارتداء القناع إذا لم يتم تطعيمك بالكامل.



لا ترتدي قناع وجهك رأساً على عقب. لا ترتدي قناعك تحت أنفك أو حول رقبتك أو على جبهتك.



لا نقرص مشبك الأنف الخاص بقناع وجهك. مشبك الأنف المقروص لا يصلح أيضاً ويمكن أن يؤدي إلى فجوة في جسر الأنف. بدلاً من ذلك، نستخدم كلتا اليدين لثني مشبك الأنف حتى يستقر القناع بشكل مريح علىالأنف والوجنتين.



لا تخلعي قناعك في الأماكن العامة إذا كنت على بعد 6 أقدام من الآخرين.



لا تلمسي وجهك وأنت ترتدين قناعك في الأماكن العامة.



لا تلمسي القناع أو تتعاملي معه من الأمام بدلاً من ذلك، استخدمي حلقات الأذن لإزالة القناع.



لا تسحبي قناع وجهك لأسفل تحت ذقنك ولا تتركيه يتدلى من أذن واحدة.



لا تعيدي استخدام أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة.



لا تستخدم الأقنعة للأطفال الصغار دون سن الثانية.

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لا ترتدي قناعاً أثناء المشاركة في الأنشطة التي قد يبتل فيها القناع، مثل السباحة.



لا تحتفظي بأقنعة الوجه في محفظتك أو جيبك لإعادةاستخدامها لاحقاً.

لماذا أوصت السلطات الصحية بارتداء الكمامة في المنزل؟

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على الجانب الآخر لماذا أوصت السلطات الصحية بارتداء القناع في المنزل؟ فيعد الغرض الوحيد وفقاً لدراسة أجراها قسم طب المجتمع أن ما يصل إلى 56 في المائة من المصابين أصيبوا بالفيروس من أفراد عائلاتهم العام الماضي؛لأنه ينتشر COVID - 19 بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتقل في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يعطس أو يتحدث أو يصرخ أو يغني.



يمكن للقطرات الموجودة في الهواء أن تهبط في أفواه أو أنوف أفراد العائلة الآخرين غير المصابين،وقد يتم استنشاقها ويكون خطر انتقال العدوى كبيراً عندما تكون هناك مسافة 6 أقدام بين شخصين، وعندما يرتدي كلاهما أقنعة ويمكن للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أن يستمروا في نشر العدوى عندما يتحدثون، في المنزل، بوتيرة أسرع، ويمكن أن تنتشر العدوى بدون أعراض، وهو أحد الأسباب الرئيسيةالتي تُعزى إلى تقارير عن إصابة عائلات بأكملها بالفيروس، حتى عندما بقي معظمهم في منازلهم.

هل الكمامة القماشية والأقنعة الجراحية غير فعالة في منع انتشار الفيروس؟

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بعيداً عن كيفية ارتداء القناع بأمان هناك أنواع عديدة من الأقنعة متوفرة. إليك أنواع أقنعة الوجه التي يمكن ارتداؤها لحماية نفسك من كورونا ومدى فعالية كل قناع في نقل العدوى.

أقنعة القماش:

مفيدة لتغطية فمك وأنفك ولا ينصح بها عند رعاية المرضى المصابين. يشير خبراء الصحة إلى أنه يمكنك تحسين أو ترقية أقنعة القماش الخاصة بك باستخدام مرشح HEPA الذي يمكن أن يساعد في زيادة فعاليتها ضد العدوى. يمكن إعادة استخدامها إذا تم غسلها وتعقيمها وتجفيفها بشكل صحيح.

الأقنعة الجراحية:

إنها أقنعة فضفاضة قليلاً، يمكن التخلص منها، معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA). مصنوعة من البولي بروبلين، هذه الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة قد تمنع بشكل فعال قطرات الجسيمات والبقع التي يمكن أن تحتوي على الجراثيم

تساعد الأقنعة الجراحية أيضاً في منع الملوثات من الوصول إلى الفم والأنف.

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أقنعة التنفس N95:

أجهزة التنفس، وتسمى أيضاً أقنعة التنفس N95. مصممة خصيصاً للحماية من الجراثيم في الهواء مثل الفيروسات، فهو يغطي وجهك لمنع الفيروسات المحمولة بالهواء من الدخول عن طريق الأنف أو الفم، وهو أكثر فعالية في الوقاية من الفيروس من أقنعة الوجه العادية يجباستخدام أقنعة N95 فقط من قبل الأشخاص الذين يعتنون بالمرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والأعراض مثل السعال والعطس والحمى.

كيف نرتدي قناعين بشكل صحيح؟

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بعيداً عن طرق ارتداء القناع وأنواع القناع المناسبة إليك كيف ترتدين قناعين بأمان، وهل يمكن أن يحمي ذلك من العدوى؟ فوفقاً لتقرير نشره موقع بولد سكاي الهندي أن ارتداء قناع من القماش فقط لن يوفر حماية كافية ضد عدوى COVID - 19 ومع ذلك، فإن طريقة «ارتداء قناعين أحدهما قماش يمكن أن تخلق حاجزاً أقوى ضد الفيروس القاتل، يمكنك وضع قناع من القماش فوق القناع الجراحي سيكون أكثر إحكاماً ويزيل الفجوات حول جوانب الوجه أو الأنف.



اختر/ اختاري قناعاً من القماش مصنوعاً من طبقات متعددة من القماش والذي يسمح بمرور الهواء والذي يتضمن سلك الأنف بحيث يمكنك وضعه بشكل صحيح حول منطقة الأنف.

يمكنك التحقق من مادة القناع عن طريق رفعه تحت مصدر ضوء ساطع. إذا كان يحجب الضوء، فهو ذو نوعية جيدة.



تهدف الأقنعة إلى حماية الآخرين من Covid - 19 وليس فقط من يرتديها، ويمكن حماية كبار السن وذوي الأمراض، حتى لو كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بعدوى غير مصحوبة بأعراض لمنع وصول قطرات الجهاز التنفسي إلى الآخرين.



تشير الدراسات إلى أن الأقنعة تقلل من رذاذ القطرات عند وضعها على الأنف والفم. لذا يجب عليك ارتداء كمامة حتى لو لم تشعري بأعراض فيروس كورونا، فهي عادة صحية يجب أن تفكري في اتباعها حتى بعد انحسار الوباء.

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