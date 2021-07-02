"برانسون".. ملياردير يسبق بيزوس إلى الفضاء: هل ينجح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة برانسون لسياحة الفضاء، الخميس، أن مالكها رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون سيسافر إلى حافة الفضاء.

وينطلق الملياردير برانسون على متن الرحلة التجريبية لشركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز في 11 يوليو/تموز، وهو ما يجعله يسبق الملياردير جيف بيزوس.



ونجاح رحلة برانسون على متن المركبة (في.إس.إس يونتي) التابعة لشركة فيرجن ستمثل علامة فارقة في السباق نحو حقبة جديدة من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.

وسيعني ذلك أيضا أن برانسون سيسافر خارج الغلاف الجوي للأرض قبل بيزوس، مؤسس شركة السياحة الفضائية المنافسة بلو أوريجين.

ومن المقرر أن يسافر بيزوس، مؤسس أمازون العملاقة لمبيعات بالتجزئة، إلى الفضاء في 20 يوليو/تموز مع شقيقه مارك ورائدة الفضاء الأمريكية المخضرمة والي فانك وشخص آخر لم يُكشف عن هويته حتى الآن دفع 28 مليون دولار للانضمام إلى الرحلة الفضائية الترفيهية.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن برانسون يفكر في القيام برحلة تخطف الأنظار قبل بضعة أيام من رحلة بيزوس.