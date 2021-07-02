شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دايت اللحمة أو نظام "كارنيفور" لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم كارنيفور من الأنظمة الغذائية التي انتشرت مؤخراً لإنقاص الوزن، ويقوم هذا النظام الغذائي على تناول اللحوم فقط في كل وجبة تتناولها، لكن هل من الآمن الإفراط في تناول اللحوم؟ وكيف يختلف ريجيم كارنيفور عن غيره من خطط الوجبات التي تحد من الكربوهيدرات، مثل الكيتو دايت؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو دايت اللحوم أو نظام "كارنيفور" ؟

في خطة النظام الغذائي هذه، تقوم بما يلي:

- تناول اللحوم أو المنتجات الحيوانية في كل وجبة.

-على عكس الكيتو دايت، الذي يحد من الكربوهيدرات إلى عدد معين في اليوم ، يهدف نظام أكل اللحوم إلى صفر كربوهيدرات في اليوم.

-أنت تأكل فقط اللحوم والأسماك والبيض وبعض المنتجات الحيوانية؛ استبعدت جميع المجموعات الغذائية الأخرى - بما في ذلك الخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور.

-يتميز نظام أكل اللحوم بفقدان الوزن، وتحسين الحالة المزاجية ، فضلاً عن تنظيم نسبة السكر في الدم.

مخاطر رجيم أكل اللحوم

النظام الغذائي لأكل اللحوم في جوهره مقيد للغاية وعندما تحذف مجموعات طعام كاملة من نظامك الغذائي، فلا بد أن تكون هناك عواقب.

النظام الغذائي لأكل اللحوم منخفض جدًا في الألياف ، مما يسبب الكثير من الإمساك.

إذا كانت لديك أمراض مزمنة موجودة مسبقًا ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو أي تاريخ من السكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى ، فلا يجب عليك بالتأكيد تجربة هذا النظام الغذائي.

حتى لو كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن هذا النظام الغذائي يمكن أن يجعل الأمور أسوأ مع كل تلك البروتينات والدهون، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم.

النظام الغذائي لأكل اللحوم غني بالدهون المشبعة التي يمكن أن تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار وتعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

كذلك اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى وارتفاع ضغط الدم.