7 وصفات خارقة تخلصكِ من الكرش ودهون البطن العنيدة  

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن يعانون من دهون البطن والأرداف. أنواع عديدة من الشاي يمكن إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي للتخلص من الدهون العنيدة والكوليسترول وتحسين الهضم أيضاً.

إليك أبرز مشروبات التخسيس التي يمكنك صنعها بسهولة في مطبخك.

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شاي جذور الهندباء

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يساعد تناول شاي الهندباء في التحكم في شهيتك والتحكم في الإفراط في تناول الطعام. لهذا السبب يجب تناول شاي جذر الهندباء قبل الوجبات أو بين الوجبات.

يساعد شاي الزنجبيل في إذابة دهون البطن؛ لأنه معروف بتعزيز توليد الحرارة والحد من آلام الجوع.

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الزنجبيل يمكن أن يمنع الكورتيزول. لذلك فهو يحميك من زيادة الوزن الناتجة عن الإجهاد وسيساعدك شاي الزنجبيل على تحسين حالتك المزاجية ومستويات الطاقة.



عند شرب شاي الزنجبيل لفقدان الوزن، تأكدي من شربه قبل الوجبات بـ15 دقيقة على الأقل.

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يساعد على تقليل التوتر العقلي والنوم بشكل أكثرصحة، ويمكن أن يساعد في التخلص من الانتفاخ والإمساك والقولون العصبي، كما أنه يساعد على الهضم ويهدئ المعدة

ويساعد في الوقت نفسه على إنقاص الوزن؛ لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت.

عصير أناناس

يمكن أن يساعدك عصير الأناناس في حرق دهون البطن، ويحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين.

يساعد البروميلين على استقلاب البروتين وحرق دهون البطن. كما أنه يساعد على هضم الدهون وقمع الشهية.

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عصير الأناناس غني بالكثير من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل شهيتك.

تعد أفضل طريقة لتحضير عصير الأناناس هي استخدام الأناناس الطازج فعندما لا يكون طازجًا، تفقد بعض العناصر الغذائية والفيتامينات التي تلعب دورًا كبيرًا في حرق دهون البطن.

عندما يكون لديك أناناس طازج، يجب عليك تقطيعه إلى قطع صغيرة ومزجها ببعض الماء.

الماء بارد

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أكثر مشروب صحي على هذا الكوكب، وهو الأكثر أهمية لك ولصحتك وغالبًا ما يكون الماء شرابًا يتم يتجاهله عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

لا يحتوي الماء على سعرات حرارية، ويساعد على التخلص من السموم في جسمك، ويقمع أيضًا شهيتك بالإضافة إلى ذلك، عندما تشرب الماء المثلج، يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك.

عصير كرفس

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الكرفس منخفض جدًا في السعرات الحرارية، لذا فإن استبدال مشروب عالي السعرات الحرارية به مثل الصودا سيقلل من تناول السعرات الحرارية.

يحتوي الكرفس على الكثير من الألياف التي تساعدك على الشعور.

إذا كان مذاق الكرفس قويًا جدًا بالنسبة لك، فيمكنك إضافة تفاحةأو فلفل حريف لتذوق مشروبك.

يمكن أن يؤدي مزج سيقان الكرفس بالماء إلى صنع مشروب غني بالألياف يساعدك على حرق دهون البطن.



عصير الخيار

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عصير الخيار طريقة ممتازة لحرق دهون البطن، ويمكن أن يساعد عصير الخيار في التخلص من دهون البطن بطرق مختلفة فهو منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون! سيؤدي استبدال الصودا أو المشروب السكري بعصير الخيار إلى تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

تساعد البذور الموجودة في الخيار على إطلاق السموم من الجسم، وزيادة التمثيل الغذائي، وإطلاق الماء الزائد الذي يقلل من الانتفاخ.

يساعد الخيار في علاج الالتهابات، فهو يحتوي على الكثير من الألياف والماء لذلك يمكنك الشعور بالشبع طوال الوقت، بالإضافة إلى فائدته في تخفيف الإمساك.

من الأفضل شرب عصير الخيار في الصباح على معدة فارغة؛ حتى تتمكن من الحفاظ على نشاطك وانتعاشك طوال اليوم.