صحة ورشاقة

الكاجو أفضل المكسرات.. غنى بالحديد ويحافظ على الوزن ومفيد للحامل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاجو أفضل المكسرات.. غنى بالحديد ويحافظ على الوزن ومفيد للحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكاجو من المكسرات التي يعشقها كثيرون، بجانب أنها تمنحك جرعات عالية من الطاقة لأنها مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة، مما يسهم في الحفاظ على صحة قلبك، فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين A و D و E و K .

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، هناك العديد من الفوائد التي يمنحها الكاجو للأمهات الحوامل خلال تلك الفترة الصعبة، لاحتوائه على المكملات والفيتامينات الغذائية التي يحتاجها جسمك لتكوين الجنين وحمايتك من الأمراض.

201712300810311031.jpg

الحفاظ على صحة القلب
 

لأن  الكاجو يعد  مصدرا جيدا للدهون الأحادية غير المشبعة، مما يعني الدهون الغذائية الصحية المفيدة للقلب، كما تعتبر الدهون الغذائية الصحية أساسية لجسمك لأنها تجعل الجسم يحتفظ  بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون التي تعد ضرورية لتحسين المخ ومنع تجلط الدم.

غنى بالحديد
 

هو أحد مصادر الغذاء الغنية بالحديد التي يمكن أن تساعدك للوقاية من فقر الدم التي قد تتعرضين له خلال فترة الحمل

الحفاظ على الوزن
 

لأنه يحتوى  على مادة غنية بالدهون لكنها من  "الدهون الجيدة" التي تمنحك الطاقة وأيضا الشعور بالشبع دون حدوث زيادة بالوزن.

0f45623013.jpg

يسهم في تكوين الجنين

يحتوى الكاجو على النحاس الذى يعد جزءا أساسيا لتكوين الجنين والحفاظ على صحة الجلد والبشرة.

 تحسين صحة العظام

يسهم الكاجو فى تحسين العظام والأنسجة والعضلات وأعضاء الجسم لأنها مصدر جيد للماغنيسيوم، الذى يعمل في الحفاظ على ضغط الدورة الدموية ويدعم جهاز المناعة ، ويحافظ على صلابة العظام.

 

8c982d59fc.jpg

تعزيز جهاز المناعة

يلعب الكاجو دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة بسبب احتوائه على الزنك، الذى يعمل على دمج البروتين وإصلاح الجروح، كما يعتبر هاما  أثناء الحمل خاصة خلال فترات نمو الجنين.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا