شكرا لقرائتكم خبر عن الكاجو أفضل المكسرات.. غنى بالحديد ويحافظ على الوزن ومفيد للحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكاجو من المكسرات التي يعشقها كثيرون، بجانب أنها تمنحك جرعات عالية من الطاقة لأنها مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة، مما يسهم في الحفاظ على صحة قلبك، فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين A و D و E و K .

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، هناك العديد من الفوائد التي يمنحها الكاجو للأمهات الحوامل خلال تلك الفترة الصعبة، لاحتوائه على المكملات والفيتامينات الغذائية التي يحتاجها جسمك لتكوين الجنين وحمايتك من الأمراض.

الحفاظ على صحة القلب

لأن الكاجو يعد مصدرا جيدا للدهون الأحادية غير المشبعة، مما يعني الدهون الغذائية الصحية المفيدة للقلب، كما تعتبر الدهون الغذائية الصحية أساسية لجسمك لأنها تجعل الجسم يحتفظ بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون التي تعد ضرورية لتحسين المخ ومنع تجلط الدم.

غنى بالحديد

هو أحد مصادر الغذاء الغنية بالحديد التي يمكن أن تساعدك للوقاية من فقر الدم التي قد تتعرضين له خلال فترة الحمل

الحفاظ على الوزن

لأنه يحتوى على مادة غنية بالدهون لكنها من "الدهون الجيدة" التي تمنحك الطاقة وأيضا الشعور بالشبع دون حدوث زيادة بالوزن.

يسهم في تكوين الجنين

يحتوى الكاجو على النحاس الذى يعد جزءا أساسيا لتكوين الجنين والحفاظ على صحة الجلد والبشرة.

تحسين صحة العظام

يسهم الكاجو فى تحسين العظام والأنسجة والعضلات وأعضاء الجسم لأنها مصدر جيد للماغنيسيوم، الذى يعمل في الحفاظ على ضغط الدورة الدموية ويدعم جهاز المناعة ، ويحافظ على صلابة العظام.

تعزيز جهاز المناعة

يلعب الكاجو دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة بسبب احتوائه على الزنك، الذى يعمل على دمج البروتين وإصلاح الجروح، كما يعتبر هاما أثناء الحمل خاصة خلال فترات نمو الجنين.