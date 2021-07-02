كورونا حول العالم.. رقم قياسي لإصابات كوريا الجنوبية ووفيات الهند تتجاوز 400 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد، الجمعة، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 183 مليوناً و427 ألفاً و884 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و971 ألفا و594 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء167 مليونا و936 ألفا و124 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيات الهند تتجاوز 400 ألف

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، الجمعة، تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف.

وسجلت الهند 46617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 30.45 مليون.





18 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، ولم تسجل اللجنة وفيات جديدة بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22، صعوداً من 19 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





إصابات كوريا الجنوبية عند أعلى مستوى منذ يناير

قال مسؤولون، الجمعة، إن العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تجاوز 800 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير/كانون الثاني، بسبب بؤر الإصابات الجديدة وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.

وخففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي في بداية هذا الشهر، وكان العدد اليومي للإصابات يحوم حول 500 خلال الشهرين الماضيين بينما تسارعت حملة التطعيم في البلاد.

لكن قبل أيام من بدء سريان تخفيف القيود، قفزت الأرقام إلى نحو 600 ثم إلى حوالي 800 هذا الأسبوع بسبب بؤر جديدة للإصابات في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، مما دفع السلطات هناك إلى تأجيل تخفيف الإجراءات لمدة أسبوع.





6081 إصابة و201 وفاة بالمكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 6081 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" و201 وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و525350 والوفيات إلى 233248.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير، وتشير بيانات منفصلة إلى أن الحصيلة الحقيقية للوفيات تزيد بنسبة 60% على الأقل بالمقارنة بالحالات الموثقة.