شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. فقدان الوزن قد يكون علامة مبكرة على مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة مبكرة على مرض السكرى، وفقدان الوزن الذى يحدث بسرعة على مدى بضعة أسابيع إلى شهرين قد يثير القلق، وقد يكون له علاقة بمرض السكرى، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل مرض السكرى يسبب فقدان الوزن، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

لماذا يسبب مرض السكري فقدان الوزن؟

الأنسولين هو هرمون يسمح لجسمك باستخدام الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة، إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثانى، فإن جسمك لا يستخدم الأنسولين بشكل فعال، ولا يمكنه نقل الجلوكوز إلى خلاياك، بدلا من ذلك، فإنه يتراكم في دمك.

عندما لا يصل الجلوكوز إلى خلاياك، يعتقد جسمك أنه يتضور جوعًا ويجد طريقة للتعويض، حيث يخلق الطاقة عن طريق حرق الدهون والعضلات بوتيرة سريعة، هذا يسبب فقدان الوزن غير المبرر.

تبدأ الكلى أيضًا في العمل لوقت إضافي للتخلص من السكريات الزائدة في الدم، هذا يستهلك طاقة إضافية ويمكن أن يتسبب في تلف الكلى.

داء السكري من النوع الأول له نمط مماثل، ولكن بدلاً من عدم القدرة على استخدام الأنسولين، يتوقف جسمك عن إنتاجه تمامًا.

يمكن أن يحدث فقدان الوزن غير المبرر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بسكر النوع الأول.

غالبًا ما يكون الآباء هم أول من يلاحظ فقدان الوزن غير المعتاد لدى طفل مصاب بداء السكري من النوع الأول.

ما الأعراض الأخرى التي يجب أن تراقبها لمرض السكرى؟

لا يعد فقدان الوزن الناتج عن مرض السكري من الأعراض الوحيدة لمرض السكر عادةً وعادة ما يكون مصحوبًا بعلامات وأعراض أخرى بما في ذلك:

-العطش الشديد أو الجوع.

-التبول المفرط.

-حكة في الجلد.

-جلد داكن حول الرقبة والإبط.

-بطء التئام الجروح والكدمات.

-عدوى الخميرة.

-تعب غير عادي.

-تغيرات في المزاج ، بما في ذلك التهيج.

-تغييرات الرؤية.

من المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن غير المبرر ليس أمرًا طبيعيًا إنها علامة ليس فقط على مرض السكري ولكنها قد تشير أيضًا إلى مشاكل أخرى مثل السرطان أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو التمثيل الغذائي أو الغدة الدرقية.