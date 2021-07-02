شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار روشتة للحفاظ على صحة طفلك.. يحمى من الإمساك ويخفف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الخيار فوائد صحية عديدة لأنه غني بالفيتامينات، مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ وفيتامين ك والنياسين والثيامين والفولات، والذى ينعكس على صحة طفلك بطريقة كبيرة، حيث تسهم هذه الفيتامينات فى تعزيز عملية التمثيل الغذائي للعظام ومنع تجلط الدم عند الأطفال الصغار.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن تناول الخيار يدعم مناعة طفلك ويحافظ على صحته ونشاطه والوقاية من العديد من الأمراض، لأنه يحتوى على مغذيات نباتية هامة تتمثل في البيتا كاروتين وحمض الفيروليك، فهناك بعض الفوائد التي يملكها الخيار وتعود على صحة طفلك، مثل:

1.الوقاية من الجفاف

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء تشكل 96٪ منه، مما يسهم في مقاومة الجفاف.

2.الحفاظ على بشرة طفلك

يساعد الخيار على تهدئة البشرة من خلال وضعها على المنطقة المصابة، حيث يؤدى إلى تخفيف الألم وتقليل التورم لأنه غنى بفيتامين E .

3.مضاد للأكسدة

يعد الخيار أيضًا مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، التي تمنع تكون الجذور الحرة وبالتالي يحمى طفلك من العديد من الأمراض المختلفة.

4. تخفيف الألم

قد لا يكون تناول المسكنات العلاجية أمرا صحيا لطفلك، لكن الخيار يحتوى على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مسكنة للألم مثل العقاقير.

5. علاج اضطرابات المعدة

الخيار يحتوى على الألياف والماء التي تساعد طفلك للتخلص في اضطرابات المعدة والوقاية من الإمساك.

6. تقوية عظام طفلك

يحتوي الخيار على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، والتي تسهم في تقوية عظام وعضلات طفلك وتعزيز صحة المفاصل، ومنع حصوات الكلى.