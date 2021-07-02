شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عوامل تسبب ضعف النظر والإصابة بالمياه البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام العين متعددة وكثيرة ومنها الآلام الخفيفة نتيجة العوامل الجوية، ويتم التئامها دون اللجوء أحيانا للطبيب المختص بالقطرات أو براحة العينين لفترات زمنية قصيرة، وهناك أمراض العين المزمنة التى يكون لها إما أسباب وراثية أو أمراض مختلفة تصيب العين وتؤدى إلى ضعف النظر، وفى بعض الحالات الشديدة فقدانه بدرجات متفاوتة ومنها المياه البيضاء.

وذكر موقع "health line" الطبى أن مرض "المياه البيضاء" الذى يصيب العين تظهر أعراضه فى صورة عتامة لعدسة العين الطبيعية، وهو ما يجعلها غير قادرة على تجميع الضوء بشكل صحيح وعدم القدرة على وضوح الرؤية كاملة.

وأوضح التقرير الطبى أن العوامل المسببة للإصابة بمرض المياه البيضاء هى:

1- التقدم فى العمر مراحل الشيخوخة .

2- التدخين.



التدخين

3 -التعرض للأشعة الفوق البنفسجية.

4 -مرض السكر وخاصة من النوع الثانى.

5- تعاطى عقار الكورتيزون لفترة طويلة عن طريق حقن أو أقراص أو بخاخات أو قطرات.

6- كدمات أو جروح العين شاملة جراحات داخل العين.

7 -قصر النظر الشديد، وقد تكون المياه البيضاء نتيجة عيب خلقى وتظهر منذ الولادة فى العين.

وأوضح التقرير الطبى على الموقع أن عملية المياه البيضاء تعالج جراحيا فى عملية تسمى "الفاكو"، وهى عملية بسيطة وبدون أى ألم وتهدف إلى استعادة الإبصار من جديد، وهى عبارة عن إزالة عدسة العين المعتمة "المياه البيضاء" بالموجات فوق الصوتية وزرع عدسة نقية مرنة.

كما أصبح هناك عدسات تمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية، وأخرى يمكنها كذلك تصليح الاستيجماتزم بحيث تحتاج لارتداء نظارة فترات زمنية طويلة بعد العملية ، وتساهم فى تصحيح مسار الرؤية والحفاظ على البصر .