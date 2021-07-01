كارثة إيرانية.. السلطات تتجاهل وفيات كورونا في سيستان وبلوشستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر نواب ومسؤولون في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران ذات الغالبية السنية، من خطورة الأوضاع الصحية في المحافظة بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات والوفيات، في ظل تجاهل السلطات الحكومية لهذه الأوضاع.

وقال عضو البرلمان الإيراني عن سيستان وبلوشستان، معين الدين سعيدي، الخميس، إن سكان هذه المحافظة على وشك مواجهة كارثة إنسانية بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وسط عدم اتخاذ السلطات إجراءات سريعة.



وأوضح معين الدين سعيدي لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية: "نحن على وشك مواجهة كارثة إنسانية في سيستان وبلوشستان، ولدينا أكثر من ألف حالة إصابة يومية بسبب فيروس كورونا"، داعياً إلى محاسبة وزارة الصحة الحكومية بسبب التأخير في عملية تطعيم سكان محافظة بلوشستان.





وانتقد سعيدي بطء عملية التطعيم ضد كورونا في سيستان وبلوشستان، مطالباً بمحاسبة وزير الصحة سعيد نمكي.

وفي سياق متصل، أغلقت السلطات الإيرانية اليوم جميع الحدود البرية الـ3 مع باكستان بسبب تفشي كورونا، ووفق تقديرات السلطات يبلغ عدد سكان سيستان وبلوشستان قرابة 3 ملايين ونصف شخص أغلبهم من أبناء السنة.

من جانبه، وصف حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، الوضع بـ"خطير للغاية" في سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان.

وسجلت هذه المحافظة التي تنعدم فيها الخدمات الأساسية بسبب سياسة التمييز العنصرية، خلال الـ 24 الماضية 1190 حالة إصابة بفيروس كورونا مع 14 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد المصابين بالمحافظة إلى 57 ألفا و110 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1609 شخصاً.





ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران أكثر من 3 ملايين و218 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 84 ألف و389 حالة.

وقال محمد هاشمي شهري رئيس الجامعة الطبية في سيستان وبلوشستان، لوسائل إعلام رسمية، إن "جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيل خلال الأيام الأخيرة هي من النوع الإنجليزي ودلتا المتحور".

ووصف هاشمي شهري الوضع بالحرج للغاية في سيستان وبلوشستان، وقال: "مدن زاهدان وشابهار وإيرانشهر وزابل في وضع أحمر بسبب عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية".

وأعلنت اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إيران إغلاق الأعمال غير الضرورية بالمحافظة وفرض ارتداء الكمامة على المواطنين في سيستان وبلوشستان.