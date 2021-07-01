إليكم وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:23 مساءً - تبحث الفتيات عن وصفات لتطويل الشعر، فالكثيرات يرغبن في الحصول على شعر أطول وأسمك، وبسبب تفضيل البعض للوصفات الطبيعية رخيصة الثمن والأكثر فعالية من التركيبات التجارية، أصبح هناك قائمة طويلة من الوصفات التي أثبتت جدارتها مع الكثير من الأشخاص.

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه

1. زيت الخروع للشعر

زيت الخروع من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية والتي تساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد، بالإضافة إلى احتوائها على خصائص مضادة للميكروبات، ما يجعله علاجاً فعالاً لفروة الرأس الجافة والتخلص من قشرة الرأس، وبالتالي السماح لفروة الرأس بالتنشيط والحصول على الفائدة الكاملة من الزيت وتغذية الشعر من الداخل.

المقادير:

1 ملعقة صغيرة زيت الخروع.

طريقة الاستخدام: ضعي زيت الخروع في وعاء صغير، سخنيه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، يجب أن يكون دافئاً وليس ساخناً، باستخدام أطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك وأسفل جذع الشعر، اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً، ثم اغسليه بالشامبو.

2. القرفة وزيت جوز الهند

تعمل التوابل على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، ما يساعد على مزيد من الإصلاح وتعزيز نمو الشعر وكثافته.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة و1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

امزجي المكونات معاً جيداً، ثم ضعي القناع على جذورك وجزء من شعرك، ودلكي فروة رأسك، ثم اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

3. زيت جوز الهند والعسل وزيت الأفوكادو

الأحماض الدهنية والمعادن وخصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الخليط ستساعد في تقليل التجعد وإضافة لمعان.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المكرر، 1 ملعقة صغيرة من العسل الصافي 100%، 1 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

طريقة الاستخدام: اخلطي جميع المكونات معاً في وعاء حتى تمتزج جيداً، استخدمي أطراف أصابعك للتطبيق، بدءاً من فروة رأسك وصولاً إلى نهايته، اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، ثم اغسليه بالشامبو المنقى والبلسم المعتاد.

4. العسل والأفوكادو واللبن والسكر البني والموز وخل التفاح

العسل من المكونات الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن لعلاج التقصف، بالإضافة إلى ذلك فإن الأفوكادو مليء بالدهون الأساسية والبيوتين، بينما يحتوي الموز على السيليكا كخصائص إضافية لتقوية الشعر.

المقادير: 1 ملعقة كبيرة من العسل، 1 ملعقة كبيرة من الأفوكادو، 1 ملعقة كبيرة من الزبادي العادي، 1 ملعقة كبيرة من السكر البني، 1 ملعقة كبيرة من الموز المهروس، 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة الاستخدام: باستخدام شوكة، اخلطي هذه المكونات معاً في وعاء حتى تتكون عجينة ناعمة ومتساوية، باستخدام أطراف أصابعك، دلكي التركيبة في فروة رأسك بالمكونات حتى نهاية الشعر، ثم لفي الشعر بغطاء بلاستيكي لإبقاء القناع في مكانه وإغلاق الحرارة من فروة رأسك، واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم اشطفيه واغسليه بالشامبو كالمعتاد.