شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط مؤشر كتلة الجسم حسب عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد مؤشر كتلة الجسم الأطباء في تشخيص السمنة وعلامات الحالات الصحية التي تتراوح من فقدان الشهية إلى مرض السكري إلى فيروس كورونا، ومع ذلك ، يحتاج مقياس الجسم إلى تفاصيل حول عمرك وطولك ووزنك وعرقك ليتم حسابه بشكل صحيح.

ما هو مؤشر كتلة الجسم؟

وفقا لتقرير موقع " webmd" مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس يستخدم طولك ووزنك لحساب ما إذا كان وزنك صحيًا، هذا الحساب يقسم وزن الشخص البالغ على مربع طوله.

بالنسبة لمعظم البالغين، يتراوح مؤشر كتلة الجسم المثالي بين 18.5 و 24.9، لكن الأعمار المختلفة لها نطاقات مثالية مختلفة.

بالنسبة للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 18 عامًا، ستأخذ حاسبة مؤشر كتلة الجسم في الاعتبار العمر والجنس بالإضافة إلى الطول والوزن.

الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية ومن المرجح أن يكونوا أكثر زيادة في الوزن مثل البالغين.

يتم التعبير عن مؤشر كتلة الجسم للأطفال على النحو التالى:

أقل من 18.5 - أنت في نطاق نقص الوزن

بين 18.5 و 24.9 - أنت في نطاق الوزن الصحي

بين 25 و 29.9 - أنت في نطاق الوزن الزائد

بين 30 و 39.9 - أنت في نطاق السمنة.

ما الذي يؤثر أيضًا على دقة مؤشر كتلة الجسم لديك؟

يأخذ مؤشر كتلة الجسم في الاعتبار التغيرات الطبيعية في شكل الجسم، مثل العضلات الأكثر كثافة ، لذلك غالبًا ما يتمتع الأشخاص ذوو العضلات الكبيرة بوزن صحي، حتى لو كان مؤشر كتلة الجسم لديهم يُصنف على أنهم يعانون من السمنة.