الإمارات تقدم 81,142 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالاماراتية عن تقديم 81,142 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,362,342 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 155.33 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.