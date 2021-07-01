شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة أوروبيون يدعون لتجنب موجة جديدة من كورونا بسبب يورو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا خبراء صحة وعلماء فيروسات أوروبيون إلى توخي الحذر لتجنب موجة جديدة من فيروس كورونا في الدول الأوروبية، وبشكل خاص مع تصاعد عدد الإصابات بالمتحور الهندى منه (دلتا).

وأجمعوا على أن مصادر القلق تأتي من طريقة تنظيم مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وتزايد عدد الأشخاص الذين ينتقلون من بلد إلى آخر لتشجيع فرقهم، بالإضافة إلى اقتراب موعد الإجازات الصيفية وفتح الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية عن مدير القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كليج، توقعه حدوث موجة إضافية في أوروبا ما لم تتوخ الحكومات الحذر الشديد، فيما قال المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا ايف فان لاتيم أن هناك اختلافا في الوضع الحالي عما كان عليه الحال الصيف الماضي.

تأتى مخاوف المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا ايف فان لاتيم من حدوث موجة جديدة خاصة مع تقدم متحور دلتا، ولكن هناك أيضاً اللقاحات التي تتسارع وتشكل كابحاً فعالاً في وجه المتحور الجديد، حسب كلامه، لكن المتحدث حرص، في الوقت نفسه، على انتقاد طريقة تنظيم المباريات والسماح لعدد كبير من المشجعين بحضورها والتنقل بين بلد وآخر.

ودعا إلى تقليص عدد المشجعين في الملاعب، وتسريع إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات والتفكير بجرعات الدعم الإضافية في وقت لاحق.