شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الحيوانات الأليفة عليهم تجنب القطط والكلاب إذا كانوا يعانون من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبراء إن أصحاب القطط أو الكلاب المصابين بفيروس كورونا يجب أن يتجنبوا حيواناتهم الأليفة أثناء الإصابة.فقد اكتشف علماء في هولندا -حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الخميس- أن فيروس كورونا شائع في القطط والكلاب الأليفة التي يصاب أصحابها بالمرض.

وفي حين أن حالات انتقال فيروس كوفيد-19 من المصابين إلى حيواناتهم الأليفة تمثل خطرا ضئيلا على الصحة العامة، يقول العلماء إن هناك خطرا محتملا من أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون بمثابة "مكان لتخزين" فيروس كورونا وإعادة نقله إلى البشر .

ونسبت الصحيفة إلى الدكتورة إلس بروينس بجامعة أوتريخت الهولندية قولها : "إذا كنت مصابا بفيروس كورونا فعليك تجنب مخالطة قطتك أو كلبك ، تماما كما تفعل مع الأشخاص الآخرين".

وقال خبراء، "ومع ذلك، فإن الشاغل الرئيسي ليس صحة الحيوانات - إذ لم تظهر عليهم أعراض كورونا أو كانت لديهم أعراض خفيفة، ولكن الخطر المحتمل أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون بمثابة خزان للفيروس وإعادة إدخاله في البشر.

ومن ثم فإن أصحاب القطط أو الكلاب الذين لديهم كورونا يجب أن يتجنبوا حيواناتهم الأليفة أثناء الإصابة.