شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الكافى يساعد على التعامل مع اضطرابات الصحة العقلية أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العمل لوقت متأخر والنوم متأخرًا ولعدد ساعات قصيرة أمرًا معتادًا فى ظل جائحة كورونا، ومع ذلك ، فقد أشارت العديد من الدراسات الاستقصائية وفقا لتقرير موقع "healthline"، إلى أن أنماط النوم غير المنتظمة تساهم في مشاكل الصحة العقلية، وهناك ارتباط قوي بين النوم والصحة العقلية.

ولفهم العلاقة بين النوم والصحة العقلية خاصة فى ظل هذه الفترة بسبب تفشى وباء كورونا، أجريت دراسة جديدة من قبل مجموعة من الباحثين من الولايات المتحدة وأستراليا، وفحص الباحثون البيانات الموضوعية للنوم والاستيقاظ وتأثير كورونا على الصحة العقلية للأشخاص في الولايات المتحدة.



النوم الصحى

فهم العلاقة بين الحرمان من النوم والصحة العقلية

وقالت الدراسة إن النوم السليم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة، فقد أشارت الدراسات أيضًا إلى أن الحرمان من النوم له تأثير مباشر على الحالة النفسية والصحة العقلية، ليس ذلك فحسب، بل إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

وتركزت أهداف البحث متعدد التخصصات على اكتشاف أنماط النوم والاستيقاظ المثلى لتعزيز الصحة العقلية في أعقاب تأثيرات العزل التي تؤدي إلى حالات الاكتئاب والقلق.

وفي المرحلة الأولى من كورونا، كشفت بيانات المسح عن وجود علاقة بين نوعية النوم السيئة، والنوم غير الكافي، والمعاناة من أعراض الصحة العقلية والسلوكية السلبية.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في النسخة السابقة المطبوعة الحالية، في النوم الموضوعي والصحة العقلية لدى 20.717 شخصًا في الولايات المتحدة تم التحقق منه قبل وأثناء وباء كورونا.

وبالنسبة للدراسة، استخدم الباحثون مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك مدة النوم، وتعويض النوم، واتساق النوم، والاستيقاظ بعد بداية النوم، وتم اكتشاف أن أولئك الذين يعانون من مشاكل النوم المستمرة وعدم انتظام نومهم كانوا أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية.

كيف يمكن التغلب على هذه المشاكل العقلية؟

خلصت الدراسة إلى أن إجراءات كورونا مثل العمل عن بعد من المنزل ونقص التفاعل الاجتماعي كان لها تأثير كبير على العزلة الفردية، وبناءً على النتائج، من الواضح أن للنوم تأثير كبير على الصحة العقلية، وكذلك ما يمكن أن تفعله العلاجات السلوكية لمساعدة الأفراد على الصمود في جميع أنحاء الوباء.

ويعتقد الخبراء أن الشخص يجب أن ينام لمدة 6-7 ساعات على الأقل يوميًا للحفاظ على صحته العقلية تحت السيطرة، ووفقًا للدراسة، من المرجح أن يعاني الشخص الذي ينام أقل من 6 ساعات من مشاكل عقلية مثل الاكتئاب والقلق.