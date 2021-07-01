كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 07:47 مساءً - يعد نمو الطفل ويصنف أيضاً على أنه من الأنماط التسلسلية المتتابعة للنمو، بحيث ترتبط كل مرحلة بالمرحلة التي سبقتها، وتتوقف عليها المرحلة القادمة، ولذلك فهناك علامات يجب على الأم أن تعرفها لكي تدلها على سلامة نمو الرضيع، وهذه السلامة مرتبطة بالدماغ فهو المحرك الأساسي ومنه يتم إصدار الأوامر لباقي أعضاء الجسم، وعليه فقد التقت " الخليج 365" بالدكتور أحمد المبروك، إستشاري طب الأطفال ليشير إلى نمو دماغ الرضيع وتطوره وعلامات سلامة نموه كالآتي.

معلومات هامة عن دماغ الرضيع

ترتبط سلامة دماغ الرضيع بقدرته على التواصل الخارجي

يكون دماغ الرضيع أكثر نشاطاً من دماغ الإنسان العادي أو البالغ.

يكتمل نمو الجزء المسؤول عن الذاكرة خلال عام ونصف من عمر الرضيع، ولذلك فهو يتمتع بذاكرة قوية جداً.

ينمو دماغ الرضيع بصورة سريعة جداً في الشهور الثلاثة الأولى من عمره.

يحتفظ دماغ الطفل الرضيع برائحة السائل الأمنيوسي، وهذا ما يساعده على تمييز رائحة أمه في الأيام الأولى من ولادته.

تكون دماغ الرضيع مستعدة للنطق قبل أن ينطق الرضيع؛ حيث أن مركز النطق في دماغه يتفاعل بشكل كبير في سن سبعة أشهر مع المؤثرات الخارجية.

وضع الطفل المولود في حضن الأم يزيد من نمو الدماغ وسلامته، ولذلك يجب على الأم عدم سماع نصائح الآخرين بتركه ليبكي وحيداً بعيداً عنها.

علامات سلامة دماغ الرضيع

كثرة التثاؤب مقلقة

تلاحظ الأم أن طفلها يتفاعل بشكل جيد مع المحيط به.

حجم الرأس يلعب دوراً في التأكد من نمو الدماغ وسلامته عند الولادة، ولذلك فالطبيب يقوم بقياس محيط رأس المولود.

كثرة تثاؤب الرضيع تكون مقلقة؛ فقد تكون دلالة عن نقص الأكسجين في الدماغ.

كثرة نوم الرضيع في الأيام الأولى ليست دليلاً على صحته، كذلك البكاء بصوت ضعيف وخافت لا يدل على صحة نمو دماغه.

نصائح لنمو دماغ الرضيع بطريقة سليمة

تواصل الأم مع رضيعها