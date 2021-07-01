حاجات الطفل النفسية والاجتماعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 07:47 مساءً - التغيير في نمط الحياة هو الذي أدى إلى زيادة الشعور بالوحدة ،يتطلع البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من صحتها أو طمأنتها وقد يكون لذلك تأثير معاكس على احترام الذات، لا أريد أن أقول إن وسائل التواصل الاجتماعي كلها سيئة، ويمكن أيضاً أن يشعر المرء بالراحة من خلال استخدام هذه المواقع، خاصة إذا كنت تستخدم المنصات للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والأقارب من مسافة بعيدة، أو للتواصل مع دائرة اجتماعية ممتدة أثناء الإغلاق ،ولكن حتى خلال تلك الأوقات الصعبة، فإن الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل عقول الملايين من الناس،حجات الطفل النفسية والاجتماعية ،نوه الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، أن أغلب الدراسات الحديثة تظهر أن الإغلاق والقيود كان لهما تأثير كبير على تعليم الأطفال ورفاهيتهم وصحتهم العقلية.

الأطفال عرضة لسلوكيات البالغين من حولهم، والرسائل التي يسمعها الأطفال يتم استيعابها في حديثهم الداخلي، نتيجة لذلك، تبدأ قضايا احترام الذات منذ الصغر، بمجرد تكوين اعتقاد غير صحي، يستوعب الطفل طريقة التفكير هذه في مرحلة البلوغ، لقد أصبح من المهم للغاية الاهتمام بالصحة العقلية للطفل أثناء الإغلاق.



الأبوة والأمومة صعبة وتؤثر بشكل كبير على العائلات عندما يكون الجميع مجتمعين في المنزل. «الوضع الطبيعي الجديد» يعني أن الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض قد تغيرت، مجرد الخروج من المنزل يمكن أن يجعل المرء قلقاً، إذا كان الطفل معرضاً بالفعل للقلق، فقد يبدو جانب التباعد الاجتماعي بمثابة شكل من أشكال الرفض، وفوق ذلك، يمكن للأقنعة أن تساهم في القلق بطرق مختلفة، تخفي الأقنعة نصف الوجه، مما يجعل من الصعب قراءة الإشارات الاجتماعية، مثل الابتسامات أو العبوس، وعندما نريد إيجاد طرق للاسترخاء، عادة ما يُقترح التنفس بعمق، كيف تتنفس بعمق تحت القناع؟ ومع ذلك، تعتبر الأقنعة ضرورية للحماية من Covid - 19. وقد تكيف معظم الأطفال جيداً مع ارتدائها ،بينما يتعين على الآباء إيجاد طرق ليكونوا استباقيين وصبورين، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة مبهجة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد، لذلك، يجب على الآباء أولاً إعادة تقييم ما إذا كانت احتياجاتهم العاطفية والنفسية قد تمت تلبيتها.

التوازن العاطفي للطفل

مساعدة الطفل

لقد سمعنا جميعاً عن نصيحة سلامة الطائرة بوضع قناع الأكسجين دائماً قبل مساعدة الطفل: وينطبق الشيء نفسه على التوازن العاطفي، وفقاً لعلماء النفس، عندما يدير الآباء قلقهم وتوترهم بحذر، من خلال أنشطة مثل التمرين والنوم الجيد والاسترخاء، فإن ذلك يمكّنهم من التأقلم والاستجابة بهدوء مع أطفالهم، من خلال التصرف بهذه الطريقة، فإن هذا يعلم أيضاً الأطفال، الذين يتعلمون بالقدوة، أنه يمكنهم أيضاً التعامل مع المواقف العصيبة والتعامل معها.

يعتمد الأطفال على والديهم في الدعم الجسدي والعاطفي، لذلك، عندما يكون الوالدان متاحين بشكل كامل وعقلي وجسدي، يشعر الطفل بالأمان.

مع عمليات الإغلاق الوبائي وإغلاق المدارس والتباعد الاجتماعي، يُحرم العديد من الأطفال من التجارب اليومية التي تبني عادة شعورهم بالقيمة كفرد فريد، تقدير الذات هو عنصر حاسم في الصحة العقلية للأطفال، يميل الأطفال الذين يتمتعون بتقدير الذات العالي إلى التمتع بحياة أكثر سعادة وعلاقات أفضل وأعراض أقل للقلق والاكتئاب، ومع ذلك، يجب الحفاظ على الروتين، وأي اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية والعاطفية.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن زيادة العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مرتبطة بمشكلات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس والسلوك الانتحاري، قد يشعر الأطفال المحتجزون في المنزل مع والديهم بسبب Covid - 19 بمزيد من التوتر والقلق.

حيل لإنشاء تقدير الذات للأطفال

حاجة الطفل النفسية

لإنشاء أساس لتقدير الأطفال لذاتهم أثناء الوباء، لا يزال بإمكان الآباء فعل شيء حيال ذلك.

وفقاً للدراسات في علم نفس الطفل، فإن احترام الذات لدى الأطفال مبني على ركيزتين: التقدير والاستعداد، يشعر الأطفال بالرضا عن أنفسهم عندما يشعرون بأنهم محبوبون ومدعومون من قبل الآخرين المهمين وعندما يتقنون مهارات جديدة لتحقيق أهدافهم.

تقدير

الاهتمام بأنشطة أطفالهم



يمكن للوالدين بناء علاقات آمنة وداعمة مع أطفالهم، مثل الحفاظ على جو منزلي مريح. يمكن أن يشعر الأطفال بالتوتر في المنزل، ويمكن أن يؤدي الوجود في المنزل طوال اليوم إلى تفاقم الوضع، من الناحية المثالية، الحفاظ على الروتين كما لو كان الأطفال يذهبون إلى المدرسة، يمكن أن يحافظ على الشعور بالأمان، الروتين اليومي يمنح الأطفال إحساساً بالاستقرار والقدرة على التنبؤ، تساعد القواعد المتسقة في إضفاء الهيكلية على حياة الأطفال ومكافحة الشعور بالاضطراب والفوضى المحيط بالكثير منا.

طريقة أخرى هي أنه يمكن للوالدين إظهار الاهتمام بأنشطة أطفالهم من خلال طرح أسئلة حول يومهم وما يستمتعون بفعله، إن تشجيعهم على تدوين أفكارهم هو طريقة أخرى يمكن للطفل من خلالها التخلص من بعض مشاعره المكبوتة، يمكن للنشاط العائلي، مثل ألعاب الطاولة أو العمل في المطبخ، أي شيء يخلق روتيناً مريحاً، أن يحسن ويحافظ على الصحة العاطفية والعقلية للطفل، يعد قضاء الوقت أمراً أساسيا حتى يشعر الطفل بالراحة والأمان والقدرة على مشاركة مخاوفه بشأن الوباء.

لا شك أن الأطفال يفتقدون أصدقائهم، تفاعلاتهم هي مصدر مهم لتقدير الذات، يمكن للوالدين مساعدة الأطفال على مقابلة الأصدقاء عبر الإنترنت من خلال الألعاب أو تطبيقات الدردشة المرئية، لكن حافظ على مهلة زمنية رغم أن هذه الأنشطة تبدو غير مهمة، إلا أن هذا النهج قد يخلق احتراماً أكثر صحة للذات لدى الطفل المتنامي.

موهبة

موهبة

يستفيد الأطفال من مشاهدة البالغين الذين يفشلون ولكنهم يتعلمون من أخطائهم ويواصلون المحاولة، يولد الأطفال فضوليين ويريدون بشكل عفوي ممارسة مهارات جديدة، وتشجيعهم على الاستمرار في المحاولة، تجنب انتقاد أخطائهم أو محاولاتهم الفاشلة، دعهم يكتشفون ذلك بأنفسهم، يميل الأطفال إلى الشعور بالتحفيز عندما يحققون لعبة أو مهارة صعبة، يساعدهم ذلك على اختبار قدراتهم الخاصة، وعندما يشعرون بثقة متزايدة في عملية التعلم الخاصة بهم، يرتفع تقديرهم لذاتهم.