9 فوائد مذهلة للملفوف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 07:22 مساءً - يعد الملفوف من الخضار المفيد لصحة الإنسان، حيث يعتبر مصدرا للكثير من العناصر الغذائية المهمة كالحديد والكبريت.

ويأتي الملفوف بين أكثر الأطعمة شيوعا والمفضلة لدى الكثيرين حول العالم، وبجانب نكهته المميزة، يعد الملفوف من الأطعمة الصحية، والممكن تناولها بأكثر من طريقة.

إلا أنه قلما تُعرف مزاياه وخصائصه الصحية، لذا نوضحها فيما يأتي:

مصدر غني لفيتامين سي

يتميز الملفوف بثرائه بفيتامين سي مقارنة بالبرتقال، وهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على نظام المناعة وتقويته بجانب فاعليته في تخفيف آثار مرض الزهايمر، والأمراض العصبية التنكسية الأخرى.

غني بالكبريت

الكبريت من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة، إذ يساعد في مكافحة الالتهابات، وتعزيز تعافي والتئام الجروح.. ونقص هذا العنصر يزيد خطر الإصابة بالعدوى الجرثومية.

يقي من السرطان

يحتوي الملفوف على مستويات جيدة من المركبات المضادة للسرطان، والتي تساعد في منع الأورام الخطيرة، بما في ذلك سرطان الثدي وغيره.

غني بمضادات الالتهابات

الملفوف غني بمضادات الالتهابات، بما في ذلك عنصر الجلوتامين المعروف بكونه مضادا قويا للالتهابات، ويساعد الملفوف في تخفيف أثار أنواع الالتهابات والحمى وآلام المفاصل والحساسية وتهيج الجلد وغيره.

يساعد في فقدان الوزن

يعد الملفوف من الأطعمة الرائعة لإنقاص الوزن بشكل صحي، وذلك بفضل ثرائه بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن والألياف، بجانب قدرته على تعزيز الشعور بالشبع، وانخفاضه في السعرات الحرارية.

يمنع الشيخوخة المبكرة

ثراء الملفوف بمضادات الأكسدة يلعب دورا كبيرا في استجابة الجسم لعملية الشيخوخة، ويمنع الشيخوخة المبكرة وآثارها التي تتضمن البقع الداكنة والتجاعيد.

يحافظ على صحة الدماغ

غني بعنصر الأنثوسيانين وفيتامين K؛ ما يجعله مفيدا -للغاية- لصحة الدماغ، إذ يعزز التركيز والأداء العقلي ويغذي الدماغ، لذا دائما ما يوصى بالملفوف لمرضى الخرف والتنكس العصبي.

ينظم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الموجود في الملفوف على خفض ضغط الدم؛ ما يساعد بالتالي في خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية.

يحسن صحة العين

لكونه من المصادر الغنية للبيتا كاروتين، للملفوف قدرة على تعزيز صحة العين بشكل عام، وتأخير حدوث إعتام عدسة العين، ومنع التنكس البقعي.

ويساعد الملفوف في تقوية العظام ويمنع الهشاشة بفضل ثرائه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، كما يساعد في تخفيف آلام العضلات، بجانب قدرته على إزالة السموم من الجسم، ومنع الإصابة بالنقرس، والروماتيزم، وحصى الكلى، والتهاب المفاصل، والأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما.