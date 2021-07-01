"الصحة السعودية" تحذر من خطورة تحورات كورونا على الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة السعودية أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12- 18 عاماً، ونصحت بأخذهم اللقاح لحمايتهم من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1534 حالة مؤكدة وتعافي 1487 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12174 حالة منها 1389 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 489126 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 469120 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7832 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏