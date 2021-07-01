وزير الطاقة السوداني لـ"الخليج 365": هذه خطتنا في جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد عن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النفط مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير الطاقة لـ ”الخليج 365” عن اتفاق بين الجانبين على هذه المشاريع من خلال إرسال وفد برئاسة وكيل وزارة الطاقة والنفط وبعض الخبراء إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لبدء التنفيذ خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للنفط والطاقة بدولة جنوب السودان الذي أقيم تحت شعار "جنوب السودان النفط والطاقة" بمشاركة وزراء البترول وشركات البترول العاملة في حقول دولة جنوب السودان والمستثمرين خلال اليومين الماضيين .

وذكر أن المؤتمر شارك فيه كل من الصومال، السودان، كينيا ،كما تم خلاله عرض تجارب تلك الدول في مجال النفط ،فضلا عن وضع خطة عامة للنفط للاستفادة منها في المنطقة .

وقال الوزير السوداني الصناعة النفطية واحدة من الآليات القوية والمهمة التي تربط بين البلدين.

وأشار إلى أن خطتنا مع "جوبا" قائمة على التعاون المشترك بين البلدين في برنامج تطوير الصناعة النفطية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والاستشارات والمنشآت وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.

في اتجاه آخر أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد عدم أي زيادة جديدة في أسعار الوقود في بلاده

وقال جادين إن وزارته تعمل على مراجعة الأسعار بصورة دورية، مبينا في حال حدوث متغيرات جديدة فكل الخيارات مفتوحة .

وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن زيادة جديدة في يونيو الماضي بلغت أسعار الوقود مستوى ، يقارب الـ100%، إذ بلغ سعر لتر البنزين 290 جنيهاً بدلاً عن 150 جنيه، فيما صعد سعر لتر الجازولين إلى 285 جنيهاً بعد أن كان في حدود 125 جنيها في السابق.

وحول أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية سودانية اليوم الخميس عن زيادة جديدة لأسعار الوقود بدأت بعض محطات الوقود في تطبيق تلك الزيادة، قال الوزير: " ليس لدي علم بتلك الزيادة".