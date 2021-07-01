فوائد مغلي قشر البصل للتنحيف

بيروت - نادين محمد - ترغب الكثيرات في فصل الصيف استعادة رشاقتهن و خسارة الوزن بسرعة وحرق الدهون من دون بذل الكثير من الجهود. هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي قد تساعد على ذلك، ويمكن استعادة رشاقتك من خلال مكونات طبيعية ومنها مثلاً قشر البصل، الذي يتمتع بخصائص تجعله حارقاً فعالاً جداً للدهون المزعجة.

قشر البصل الحارق الفعال للدهون

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لا يعتبر قشر البصل حارقاً فعالاً للدهون فقط، بل إنّه يمنع تراكم طبقاته في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً في منطقة البطن والخاصرتين والظهر والأرداف. ولهذا لا تقومي برمي القشور بعد اليوم. حاولي تجميعها لتتمكني من تحضير أفضل وأسرع وصفة للتنحيف.

وللاستفادة منها يمكنك القيام بهذه الخطوات: إنقعي قشور البصل في كوبين من الماء المغلي. أتركيها لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعد ذلك قومي بتصفية الماء واشربي القليل منه 3 مرات يومياً على الأقل. فهذا يفتت الدهون لكنه يمنع أيضاً الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

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ورغم فعالية هذه الوصفة من الأفضل أن يترافق تطبيقها مع اعتماد نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة ومن المأكولات المقلية وتلك الجاهزة والمصنعة والغنية بالملح. كذلك من الأفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر. ومن المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية.

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ولمزيد من الفوائد، حاولي أن تحضري وصفة خلاصة قشر البصل من خلال استخدام البصل الأحمر. فهو أكثر فعالية من أنواع البصل الأخرى لحرق الدهون وتفتيتها ومنع تراكمها من جديد.



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