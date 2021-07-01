لقاح هندي مضاد لكورونا من ثلاث جرعات ينتظر الترخيص

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

قالت شركة الأدوية الهندية زيدوس كاديلا اليوم الخميس إنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا المكون من ثلاث جرعات، والذي أظهر فعالية جيدة ضد سلالة دلتا.



وقالت الشركة التي تتخذ من أحمد أباد مقرا لها إن البيانات المؤقتة التي تم تقديمها إلى المراقب العام للأدوية في الهند أظهرت فعالية بنسبة 66.6% للقاح زيكوف-دي .

وتم التوصل إلى أن اللقاح فعال إلى حد ما ضد السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، وخاصة سلالة دلتا. وأجريت التجارب في 50 مركزا على مستوى الهند خلال ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا في أبريل ومايو.

كما تم إجراء تجارب على ألف شخص من صغار السن في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما ووجد أن اللقاح آمن بالنسبة لهم.

ويتم إعطاء اللقاح بدون إبرة من خلال إدخال أداة طبية رفيعة للحقن تحت الجلد، وتخطط زيدوس كاديلا لتصنيع نحو 100 مليون إلى 120 مليون جرعة سنويا.

ويتطلب تخزين لقاح زيكوف-دي درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية، ولكن يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مما يسهل النقل والتخزين وتقليل الفاقد.