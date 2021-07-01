كورونا في ليبيا.. 431 إصابة و5 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 431 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 234 شخصا، وتسجيل 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 174 إصابة، و123 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.



وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 193 ألفًا و905 أشخاص، بينهم 12 ألفًا و86 حالة نشطة، وتوفي 3198 شخصًا.





يأتي ذلك فيما توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع أعداد حالات الإصابة وسط مخاوف من وصول السلالة الهندية عبر الحدود، مشيرا إلى أن الخوف يأتي من الحدود المفتوحة لأن معظم الدول التي تأتي منها الرحلات الجوية هي تركيا وتونس، وهي بلدان وضعتها منظمة الصحة العالمية في المنطقة الحمراء التي دخلتها السلالة الهندية.