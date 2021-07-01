نعول عليكم في مواجهة كورونا.. "الصحة" المغربية تكرم أطقمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة المغربية حملة وطنية لتثمين مجهودات العاملين بالقطاع الصّحّي، عرفانا لجهودهم خلال أكثر من عام في مواجهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب أكثر من عام من الحرب ضد فيروس كورونا، رابطت فيها الكوادر الطبية المغربية في المستشفيات للعناية بالمُصابين وإنقاذ حياتهم.



وبحسب بيان لوزارة الصحة، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن هذه الحملة ستدوم طيلة شهر يوليو / تموز، وتهدف إلى الإشادة والعرفان بكافة مهنيي قطاع الصحة.

وتعتمد الوزارة في حملتها على العديد من الدّعائم التواصلية والوسائط التي ستبثّ على أمواج الإذاعة والتلفزة، وعلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الحملة، يورد البيان، اعتزازاً بالجهود الجبّارة والتّضحيات الجسام التي بذلتها، ولاتزال تبذلها، الأطر الصحية بكل فئاتها، رغم الصعوبات والإكراهات التي تعتري المنظومة الوطنية للصّحّة، بغرض تحسين وتجويد الخدمات الصّحية المقدّمة للمواطنات والمواطنين وضمان استمراريتها.

كما تأتي هذه الحملة الوطنية، يورد البيان، تقديراً للتّواجد المُشرّف والبطولي لهذه الأطر في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء خلال جائحة كورونا، وكذا انخراطها وبنجاح في الحملة الوطنية للتلقيح بحسّ عال من المسؤولية وروح التضحية والالتزام بقيم المواطنة.





هذه الجهود، توضح الوزارة أنها جاءت في ظرفية صعبة واستثنائية، يطبعها الخوف والقلق وخطر العدوى، والتي نالت إشادة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أشاد بشكل خاص بمجهودات الأطر الصحية.

كما تأتي هذه المبادرة، بحسب المصدر ذاته، في إطار تثمين كفاءات الرّأسمال البشري العامل بالقطاع الصّحيّ باستحضار أبرز محطّات استنفاره وتعبئته ونجاحاته الكبيرة التي راكمها بكل حنكة ومهنية، والاعتراف بالدور المنوط به في سبيل إنجاح الورش الملكي المرتقب لإصلاح المنظومة الوطنية للصحّة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصّحّي الجديد بالمغرب، على حد تعبير البيان.

ويُذكر أن المملكة المغربية قد سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة، و9296 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، يوجد حالياً ما مجموعه 4489 حالة نشطة حاملة للفيروس بمختلف مستشفيات المملكة.

وعلى مستوى علميات التلقيح ضد فيروس كورونا، فإن المملكة تخوض حملة غير مسبوقة، نجحت من خلالها في تلقيح ما يُناهز 10 ملايين شخص.

وحتى الأربعاء، وزعت المملكة ما يفوق 19 مليون جُرعة، إذ بلغ عدد المغاربة الذين أتموا جرعتيهم المضادتين لفيروس كورونا ما مجموعه 9.993.673 فرداً، في حين ينتظر 877.541 فرداً موعد اخذهم الجُرعة الثانية من اللقاح.