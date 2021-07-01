شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعالج التهاب المفاصل.. أبرزها الجريب فروت والأسماك الزيتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من التهاب فى المفاصل الذى يستمر مع الشخص المصاب لفترات زمنية طويلة على مدار العمر، وهناك الكثير من الأطعمة التى يجهلها الكثيرون تساعد على تقوية العظام، وتحد من التهابات المفاصل ، وينصح دائما باتباعها فى نظامك الغذائى يوميا للحصول على نتيجة جيدة من التعافى خلال فترات زمنية وجيزة .

وذكر موقع "the health" الطبى أن هناك الكثير من الأطعمة التى تساعد فى الحد من التهاب المفاصل بصورة فعاله، والتى لابد من الحرص على معرفتها جيدا وتناولها أكثر من مرة على مدار الأسبوع فى المنزل، ومن أبرزها:

1 سمك السالمون وغيره من الأسماك الزيتية مثل السردين للحصول على أوميجا 3 والزيوت، وينصح الأطباء الحصول على أوميجا 3 والأحماض الدهنية من خلال تناول 2 إلى 3 مرات من الأسماك الدهنية فى الأسبوع.

2 تناول الخضراوات الخضراء والصفراء لتوفير "البيتا كاروتين"، وفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى فى الجسم للحد من تلف الخلايا وتناولها مرتين أسبوعيا على الأقل.

3 الجريب فروت وغيرها من الفواكه الطازجة والمواد التى يعتقد أنها تزيد من تأثيرات مضادات للأكسدة من فيتامين C، والتى قد يكون لها تأثير مضاد للالتهابات على الجسم وخاصة المفاصل .

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، إلى أن هناك الكثير من العادات التى يجب اتباعها فى المنزل لمرضى التهاب المفاصل لتخفيف الألم وزيادة الدورة الدموية من خلال كيس التدفئة أو الحمام الساخن، كما أنه لتقليل تورم المفاصل يأتى عن طريق نقع المناطق المتضررة فى الماء البارد أو تغطيتها مع وضع كيس من الثلج أو كيس من الخضراوات المجمدة ملفوفة فى منشفة، مع ممارسة رياضة المشى على الأقدام والتى تساهم فى تخفيف الألم.