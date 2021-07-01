اليوم الخميس.. خفايف حضريها لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 12:34 مساءً - أنت بحاجة للراحة يوم الجمعة، أي غداً، لكنك واجبك كأم قد يشعرك بالذنب تجاه أطفالك، ما رأيك أن نزيل عنك هذا الإحساس، وندفعك لتشاركينا تحضير هذه "السناكات" الصحية، حضري صنفين منها على الأقل في ثلاجتك مساء اليوم الخميس، لتكون جاهزة في صباح يوم الجمعة، لكن يمكنك تحضير الفشار صباح الجمعة، فطعمه الطازج لا يعوّض.

فشار رانش

فشار رانش

يحتوي هذا الفشار اللذيذ على 65 سعراً حرارياً فقط لكل وجبة، وهو مليء بالنكهات التي لا تتوقعها من وجبة الفشار الخفيفة النموذجية.

الكمية: تملأ 10 أكواب

مدة التحضير: 15 دقيقة

المقادير:

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون + ½ كوب من حبات الذرة + 2 ملعقة كبيرة من توابل الرانش.

طريقة التحضير:

سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي حبات الفشار وقلبيها لتغطيتها. غطي القدر، وارفعي الحرارة، واتركيها حتى تبدأ الفرقعة، حوالي دقيقة واحدة. بعدها رجي القدر كل بضع ثوان، حتى ينتهي صوت الفرقعة، ثم قلبي الفشار مع توابل الرانش.

سلطانيات سموثي

سلطانيات سموذي

ليس ضرورياً أن يكون السموذي في أكواب العصير، يمكنك صنعه سميكاً من توت العليق والموز، وتوزيعه على سلطانيات، قد يفضله أطفالك أكثر اليوم الخميس.

الكمية: 5 سلطانيات

مدة التحضير: 10 دقائق

المقادير:

2 كوب من التوت المجمد + 2 حبة موز + 1/2 كوب زبادي يوناني + 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا + 1/2 كوب حليب + لوز للتزيين.

طريقة التحضير:

في الخلاط، اخفقي التوت والموز واللبن وبذور الشيا (في حالة الاستخدام) والحليب حتى تصبح ناعمة.

وزعي الخليط على الأوعية وغطيها بالفاكهة واللوز، أو جوز الهند المحمص "حسب الرغبة".

ألواح الفاكهة والمكسرات

ألواح الفاكهة بالمكسرات

تعتبر ألواح الفاكهة والمكسرات هذه رائعة في التقديم وهي تمد الأطفال بطاقة لا مثيل لها حيث يمكنك الاطمئنان إلى لعبهم طوال النهار، حتى لو لم تتفرغي لوجبة غدائهم جيداً، فالوجبة مليئة بالمكونات المفيدة لك مثل المكسرات والعسل والشوفان.

الكمية: 12 لوحاً

مدة التحضير: 45 دقيقة

المقادير:

1 كوب تمر مخفوق + ¼ كوب زبدة الفول السوداني أو اللوز + 5 ملاعق عسل + 1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا النقي + 1 كوب متوسط لوز محمص غير مملح مفروم خشناً + ½ كوب من رقائق الشوفان + كوب من الفواكه المجففة (توت بري، زبيب ذهبي، شرائح مشمش) + 4 ملاعق من بذور اليقطين.

طريقة التحضير:

قومي بتبطين صينية مربعة مقاس 8 بوصات بورق الزبدة، مع ترك أطراف ورق لا بأس بها من جميع الجوانب، وفي قدر صغير على نار متوسطة، ذوبي زبدة الفول السوداني والعسل والفانيليا مع التحريك من حين لآخر حتى يتجانس ثم ضعي التمر فوقها، وأضيفي اللوز والشوفان والفواكه المجففة وبذور اليقطين. اضغطي على الخليط في الصينية، وقطعي بالسكين، حسب الأحجام التي تريدينها، واتركيها في الفريزر، لمدة 30 دقيقة ثم احفظيها في الثلاجة.

بيتزا البروكلي والجبن

بيتزا البروكلي بالجبن

إذا كنت تبحثين عن حيلة لتقديم البروكلي بشكل أكثر جاذبية، عليك بالبيتزا، والتي يمكنك تحضيرها مسبقاً وتجميدها لإعادة تسخينها في أي وقت تريدين وجبة خفيفة لذيذة.

الكمية: قرصان من البيتزا

مدة التحضير: 35 دقيقة

المقادير:

2 كوب قرنبيط مقطعة إلى شرائح رقيقة + ½ بصلة متوسطة مقطعة ناعماً + ¼ كوب بقدونس مفروم + 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون + ملح + فلفل + 2 ملعقة كبيرة مستردة الديجون + 1 كوب جبنة شيدر مبشور بخشونة + عجينة بيتزا جاهزة ومذوبة إذا كانت مجمدة.

طريقة التحضير:

يُسخن الفرن إلى 180 درجة. تُبطن صينية خبز بورق الزبدة. وفي وعاء كبير، اخلطي البروكلي والبصل والبقدونس وملعقة كبيرة من الزيت وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل، وضعي فوق الخليط نصف كمية الجبن.

وعلى سطح عمل مرشوش بالدقيق، مدي عجينة البيتزا على شكل دائرة، وانقليها إلى الصينية المبطنة، وضعي فوقها الخردل ومدي الخضراوات، وفوقها باقي كمية الجبنة، واخبزيها حتى يصبح لونها ذهبياً، لمدة 20 إلى 22 دقيقة، ثم قطعيها ودعي أطفالك يستمتعون بتناولها بأصابعهم.

حمّص مقرمش

حمّص مقرمش

هذا الحمص المقرمش المنزلي الصنع هو البديل المثالي للبسكويت المعبأ

الكمية: 6 حصص

مدة التحضير: 40 دقيقة

المقادير:

1 عبوة من الحمص الأخضر المغسول + 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + ملح وبهارات وتوابل إضافية إذا رغبت في ذلك.

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى 180 درجة، وجففي الحمص جيدًا بالمناديل الورقية، وتخلصي من أي قشر ثم اخلطي الحمّص بزيت الزيتون وربع ملعقة صغيرة ملح (وأي توابل إضافية). ضعي الخليط في صينية وزجيها في الفرن، حتى تنضج، من 35 إلى 40 دقيقة، اتركيها لتبرد تماماً ثم خزنيها في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع. ولإعادة الهشاشة إليها، سخنيها لمدة 8 دقائق عند الرغبة بالأكل.

التفاح المشوي

التفاح المشوي

إنها وجبة خفيفة تشعر أطفالك بالشبع فمذاقها رائع، كما أنها سهلة التحضير.

الكمية: 4 حصص

مدة التحضير: 45 دقيقة

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون + 4 تفاحات يمكن نزع البذور منها من خلال حفرها بأداة حفر المحاشي، + 5 حبات تمر و5 حبات مشمش مجفف مفرومة لقطع صغيرة + 3 ملاعق عسل + ¼ كوب جوز مفروم + ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى 180 درجة، وادهني صينية خبز صغيرة بالحواف بالزيت. ثم اخلطي التمر والمشمش والجوز والقرفة والعسل، واجعليه حشوة للتفاح، ثم ضعي التفاحات في الصينية وزجيها في الفرن لمدة لمدة 20 دقيقة. ثم ضعيها في طبق ويمكن تزيينها بسكر البودرة.

كرات التفاح للطاقة

كرات التفاح

هو الاختيار المثالي الذي يمكنك وضعه أمام الأطفال، والعودة إلى عملك من المنزل.

الكمية 12 حبة

مدة التحضير: 40 دقيقة

المقادير:

1 كوب تفاح مجفف مفروم + 6 حبات تمر منزوعة التمر ومخفوقة ناعماً + 1 ملعقة كبيرة عسل + ¼ كوب جوز مفروم + ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة + 1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب الطازج + رشة ملح.

طريقة التحضير:

في محضر الطعام، اخفقي التفاح المجفف، والتمر والعسل والقرفة وجوزة الطيب ورشة ملح حتى تصبح يتماسك الخليط. يضاف الجوز ويخلط المزيج، لفيه بقوة على شكل كرات، وبرّديه لمدة ساعتين على الأقل.