من الصين إلى البرازيل عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 12:34 مساءً - استقبال مولود جديد مناسبة تستحق الاحتفال، لكن تقاليد هذا الاحتفال تختلف من مكان لآخر وتخضع لتقاليد قد تبدو غريبة في بعض الأحيان. ما بين الصين والبرازيل وبعض الدول العربية نستعرض "أغرب" عادات استقبال المواليد الجدد.

في الصين: أقمشة من العائلات الثرية

أقمشة من العائلات الثرية

يجمع الآباء والأمهات في الصين، قطع قماش مختلفة من العائلات الثرية لحياكة قطعة ملابس للمولود الجديد على أمل أن تجلب له الحظ والثروة.

في بلاد الشام: سنينية المولود

سنينية المولود

ظهور أول سن في فم الرضيع، مناسبة تستحق الاحتفال في عدد من بلاد الشام، إذ تتم دعوة الأقارب والأصدقاء وإعداد حبوب القمح المطبوخة المزينة وتسمى "سنينية"، للاحتفال بهذه المناسبة.

في ألمانيا: تبول من دون مشكلات

تختلف تقاليد الاحتفال بالمولود الجديد في ألمانيا، ففي بعض المناطق يقوم الأب بدعوة أصدقائه لتناول المشروبات المختلفة كرمز يهدف لأن تتم عملية التبول لدى المولود الجديد بسلاسة ومن دون مشكلات. وعادة ما يتم هذا الاحتفال قبل خروج الأم والرضيع من المستشفى. وآخرون يفضلونها في البيت، بعد أن تشعر الأم بالراحة.

في الهند: تعريض المولود للدخان

تعريض المولود للدخان

تنتشر في بعض أجزاء الهند عادة "حمام الدخان" إذ يتم حمل الطفل فوق نيران مشتعلة في أخشاب بعض الأنواع من الأشجار، بحيث يتعرض للدخان بالقدر الكافي. وتهدف هذه العادة وفقا للتقاليد الهندية، لحماية المولود الجديد من الشر والأمراض.

في الجزائر: حياكة قميص المولود

حياكة قميص ووضعه في وسادة المولود

في بعض المناطق بالجزائر، تتم حياكة أول قميص يرتديه الطفل ووضعه في وسادته بهدف حمايته من الحسد والأرواح الشريرة.

في مصر: دق الهاون

تنشيط سمع المولود

يعتقد البعض أن عادة "دق الهون" في الاحتفال بالمولود الجديد في مصر، تعود للفراعنة وتهدف لتنشيط حاسة السمع لدى الرضيع رغم أن الأطباء يحذرون من مخاطرها على أذن المولود.

في البرازيل: ألوان ملابس الرضيع

اللون الأصفر للرضيع

وهي تلعب دوراً مهماً في البرازيل، إذ يعتبر اللون الأصفر هو رمز الحظ للمواليد الجدد هناك، لذا فمن النادر أن تجد رضيعا يغادر مستشفى الولادة دون ملابس صفراء اللون.