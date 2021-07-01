نصائح حول كيفية الحفاظ على ذكريات المدرسة والفسحة لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 12:34 مساءً - عندما تنظرين إلى صور طفلك ومدرسته تفكرين بالمستقبل وما سيؤول إليه الحال، لكن ما رأيك أن توثقي ما يشبه بمشروع كل عام دراسي لطفلك في كتاب سنوي شخصي مليء بصفحات شهرية تسجل خط يده وأفكاره حول المدرسة والعالم الذي يعيش فيه، وصوراً له تسلط الضوء على الرحلات الميدانية والأنشطة الرياضية والأحداث المدرسية الأخرى والأعمال الفنية التي تم جمعها طوال العام الدراسي. في هذا الموضوع تقدم لك "الخليج 365 وطفلك"، مجموعة من الأفكار، يمكنك تطبيقها للحفاط على ذكريات المدرسة والفسحة لطفلك.

أساسيات تجميع ذكريات المدرسة

اليوم الأول والأخير في المدرسة

تأكدي من التقاط صورة لليوم الأول والأخير من المدرسة، فمن المدهش رؤية المقارنة! يمكنك التقاط صور لطفلك مع أصدقائه، في أي وقت في الشهر الأخير من المدرسة واليوم الأخير من المدرسة هو المكان الذي يمكنك فيه بالفعل التقاط كل تلك اللحظات الحقيقية والعواطف السعيدة التي يمكنك رؤيتها على وجوه أطفالك وأصدقائهم ومعلميهم. لكن احذري قد لا يمكنك نشر صور طفلك وأصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الأهالي لا يرغبون بذلك .نظراً لأنك في الأيام الأولى والأخيرة للمدرسة تكونين مشغولة للغاية، فتأكدي مقدمًا من شحن معدات الكاميرا الخاصة بك وأن بطاقات الذاكرة الخاصة بها فارغة. عند التصوير في هذه الأيام. وابدأي كالآتي:

التقطي صورة لوجه الطفل

صورة لوجه الطفل

حاولي الوصول إلى المدرسة مبكراً قليلاً حتى يكون لديك وقت كافٍ لأخذ صورة سريعة لكل أطفالك عند تصوير تلك الصور، تأكدي من أنك اخترت خلفية محايدة (شجيرات ، جدار المدرسة ، إلخ) وأجعلي طفلك يقف على بعد بضعة أقدام في المقدمة من أجل خلق بعض العمق وضبابية الخلفية.

التقطي صورة للمعلم

هذه هي أهم ذاكرة يجب تصويرها، حيث لن يكون طفلك في الصف مع هذا المعلم مرة أخرى، دعي طفلك يتفاعل مع معلّمه ويبتسمان في الصورة.

التقطي صور الفصل الدراسي

صور الفصل الدراسي

لا تنزعجي إذا لم تتمكني من التقاط الصورة في الفصل الدراسي، يمكنك التقاطها في الملعب أو خارج المدرسة أو عند طابور الانتظار، تأكدي من حصولك على صورة جيدة لهذه الأماكن.

التقطي صوراً للأصدقاء

حاولي توثيق الصداقات التي أنشأها طفلك خلال العام الدراسي. ومن هم الأطفال الذين تسمعين عنهم منه طوال الوقت؟ تلك هي ذكرياتهم ومن يدري ما الذي سيكون مختلفًا العام المقبل.

التقطي صورة للنشاط المدرسي

صورة النشاط المدرسي

حاولي الحصول على صورة تذكارية تفصيلية للنشاط الذي يحبون القيام به مع الأصدقاء، وإذا كانوا يقرؤون مثلاً التقطي صورة لهم صورة لهم في مكان قراءتهم.

التقطي صوراً لتفاصيل صغيرة

مثل لقطة مقربة لحقيبة ظهر الطفل أو بطاقة اسم على مكتبه. حيث تساعد هذه الأشياء الصغيرة حقًا في سرد ​​القصة الكاملة لتجربة طفلك المدرسية إذا نظر إليه مرة أخرى!

التقطي صوراً لأحداث متفرقة

لا تنسي وجه المعلم

مثل الرحلات الميدانية المدرسية وأيام الرياضة، فهي تروي المزيد من قصة مدرسة طفلك، يمكن أن تشمل الصور العمل على واجباتهم المدرسية، والتسوق لشراء اللوازم المدرسية.

يوميات مكتوبة

يمكنك مساعدة طفلك على كتابة تدوينة قصيرة في دفتر يوميات حول ما فعله في المدرسة. لا تنسي التقاط صورة أسبوعية أو شهرية للمتغيرات في دفتر يومياته.