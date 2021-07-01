التعرق الزائد.. 7 دلالات يكشفها عن صحتك

بيروت - نادين محمد - يساعد افراز العرق بكميات زائدة وغير طبيعية من مناطق مختلفة على معرفة بعض الامراض والمشاكل النفسية والجسدية والكثير من اسرار الصحة.

ويتحول التحرك الزائد الى مصدر إحراج ، بالرغم من الفوائد الصحية للعرق. وتتسبب عادة عوامل هرمونية في زيادة نسبة التعرق، فتعرفي الى العوامل والاسباب.

كشف اسرار الصحة من كمية العرق ورائحته

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يمكن الجسم ان يفرز العرق بكمية كبيرة احياناً من دون القيام بأي جهد يستدعي ذلك. وهذا قد يعود الى اسباب نفسية وجسدية منها الخوف والانفعال ونقص الصوديوم والمبالغة في استهلاك الكافيين.





1- نقص الصوديوم





من اسرار الصحة التي يمكن ان يكشفها التعرق المفرض من دون بذل الجهد الجسدي المعاناة من نقص في مادة الصوديوم. وفي هذه الحالة يكون العرق مالحاً. كما يلاحظ انه يسبب حريق العينين في حال سقط فيهما وانه قد يترك علامات بيضاء على الجلد او الملابس. ولحل المشكلة يجب اضافة الملح الى الطعام من دون المبالغة في ذلك.

2 - زيادة الكافيين



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من الممكن ان يفرز الجسم كمية مفرطة من العرق ايضاً في حال تناول كمية زائدة من الكافيين. ويمكن هذه الكمية ان تؤثر على الجهاز العصبي وتحفز عمل الغدد العرقية. ولهذا السبب من الضروري في هذه الحالة تناول كمية اقل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة ومشتقاتها والشاي.

3- التأثر بالخوف

تشير بعض الدراسات الحديثة الى ان التعرق المفرط مع صدور رائحة كريهة من دون القيام بأي جهد جسدي قد ينتج عن تأثير الشعور بالخوف على الجسم. ومن الضروري معالجة هذه المشكلة من خلال القيام بالتحفيز الذاتي او عن طريق الاستعانة بالاختصاصيين.





4- محاربة الامراض

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يمكن رائحة العرق وافراز الجسم غير الطبيعي له ان يشيرا الى انه يقوم بمحاربة بعض الفيروسات المسببة لالتهابات. وهذا ما اشارت اليه دراسة نشرت نتائجها في دورية سيكولوجيكال ساينس حيث تبين ان العرق ينتج في هذه الحالة عن نشاط متسارع للجهاز المناعي.

5- تفاعل الجسم مع التمارين





يكشف التعرق اذاً الكثير من اسرار الصحة ومنها تفاعل الجسم مع التمارين الرياضية اثناء القيام بها. وقد اشارت دراسة حديثة اجريت في المركز الطبي في جامعة تكساس في الولايات المتحدة الاميركية في العام 2010 الى ان اكثر الاشخاص تعرقاً خلال ممارسة الرياضة هم الاكثر استفادة من التمارين.

6- الاكتئاب





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تؤثر الانفعالات عادة على كمية العرق التي يفرزها الجسم ومنها التوتر والفرح والخوف. كما تشمل هذه الحالة الاكتئاب الذي يمكن التعرق المفرط ان يكشف المعاناة منه ايضاً. وهذا ما يجب معالجته من خلال النظرة الايجابية الى الحياة اياً تكن الصعوبات التي تتم مواجهتها. كذلك من المهم التعامل مع كل المواقف بهدوء.

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7 - الحمل

يعتبر الحمل من ابرز اسرار الصحة التي يمكن العرق ورائحته وكميته ان تكشفها. فعادة ما تشكو المرأة في بداية الحمل من كثرة التعرق. وينتج هذا عن زيادة في النشاط الهرموني وفي دفق الدم كما عن ارتفاع معدل عملية الايض. ويفرز الجسم أكبر كمية عرق في هذه الحالة اثناء النوم ليلاً وخصوصاً في الاشهر الـ3 الاولى. كذلك يحدث الامر نفسه هذا في حالة انقطاع الدورة الشهرية حيث يسبب التغير الهرموني شعور المرأة بنوبات حر مزعجة. وهذا يشكل احد اسرار الصحة التي يمكن ان يكشفها تعرق الجسم بشكل غير اعتيادي.



