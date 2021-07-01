هذا ما يفعله خلع ضرس العقل بالتذوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد فريق من الباحثين الأمريكيين أن خلع ضرس العقل له آثار إيجابية طويلة الأمد على حاسة التذوق.

وأظهرت دراسة جديدة أن خلع ضرس العقل قد يؤدي لتحسين القدرة على التذوق بعد عقود من إجراء الجراحة، وهي الدراسة التي تمثل إحدى الدراسات الأولية التي تحلل الآثار طويلة المدى لخلع الضروس على التذوق، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية (إيه إن إيه).



ونقلت الوكالة عن كبير الباحثين في الدراسة، مدير مركز الشم والتذوق في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ريتشارد إل دوتي، قوله: "تكشف هذه الدراسة الجديدة أن وظيفة التذوق يمكن أن تتحسن بعد فترة قد تصل إلى 20 عاماً بعد خلع ضرس العقل، وهو الاكتشاف الذي يعد مذهلاً".

وقام الباحثون في الدراسة بتحليل بيانات 1255 مريضاً خضعوا لتقييم كيميائي لحاسة التذوق على مدى 20 عاماً، للتميز الطعم الحلو والمالح والحامض والمُر، ومن بين تلك المجموعة، خضع 891 مريضاً لعمليات خلع ضرس العقل.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "كيميكال سينسز"، أن المجموعة التي خضعت لعملية خلع ضرس العقل قد تفوقت في التذوق على المجموعة الأخرى، كما تفوقت النساء على الرجال في كلتا المجموعتين.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لعملية خلع ضرس العقل قد تحسنت قدرتهم على تذوق الأطعمة الـ4 بنسبة 3-10% في المتوسط.

وقال إل دوتي إنه "يجب إجراء المزيد من الأبحاث للوصول إلى السر وراء هذا التحسن في القدرة على التذوق".