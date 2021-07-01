كورونا حول العالم.. وفيات قياسية بتايلاند وإجراءات استثنائية بإندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 182 مليوناً و981 ألفاً و857 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و962 ألفا و879 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء167 مليونا و568 ألفا و193 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





وفيات قياسية في تايلاند

سجلت تايلاند رقما قياسيا يوميا لوفيات كورونا بلغ 57 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2080 منذ بدء الجائحة العام الماضي.

كما سجلت 5533 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264834.

إجراءات استثنائية في إندونيسيا

قال الرئيس جوكو ويدودو إن إندونيسيا ستطبق إجراءات استثنائية حتى 20 يوليو/ تموز الجاري بهدف احتواء زيادة مطردة في الإصابات بفيروس كورونا أصبحت عبئا على المنظومة الطبية في البلاد.

وشهدت إندونيسيا رابع أكثر دول العالم سكانا زيادة كبيرة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة الأمر الذي دفع خبراء الصحة إلى التحذير من أن يتدهور الوضع بنفس السوء الذي شهدته الهند في الموجة الثانية إذا لم تتخذ تدابير أكثر صرامة.

وتوضح وثيقة حكومية أن العمل بالتدابير الجديدة يبدأ يوم السبت وتهدف إلى تقليل عدد الإصابات اليومية إلى النصف بحيث تقل عن 10 آلاف حالة وتشمل قيودا على السفر جوا وحظر تناول الطعام في المطاعم وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية.

وكانت إندونيسيا أعلنت سلسلة من الأرقام القياسية للإصابات اليومية منذ منتصف يونيو حزيران وبلغ عدد الحالات الجديدة، الأربعاء، 21807 حالات وهو أعلى عدد يومي.

وبلغ إجمالي الحالات في إندونيسيا مليونين و178272 إصابة، وهو من أعلى الأرقام في آسيا، في حين بلغت الوفيات 58491 حالة.





892 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و729033 بعد تسجيل 892 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90938 بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.





ارتفاع إصابات المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل ‭‭ 776‬ ‭‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا عن اليوم الذي يسبقه (‭‭690‬ ‭‬‬ إصابة) ، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى ‭‭531361‬‬.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل أربع وفيات جديدة نزولا من تسع حالات أمس، ليصل مجمل الوفيات إلى 9296.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت "ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات".

وأرجعت الوزارة ذلك إلى "حالات التراخي الملحوظ وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير ... خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود".

وحذرت وزارة الصحة من "انتكاسة" قد تعيد البلاد" إلى نقطة الصفر".





48786 إصابة جديدة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 48786 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.41 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 1005 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 399459 منذ بدء الجائحة.



