شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمضاعفة معدلات الحماية من كورونا عند ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر أقنعة الوجه حماية من فيروس كورونا وتقلل انتقال العدوى، وحمايتك من الفيروس تعتمد على بعض الخطوات عند ارتداء الكمامة، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند ارتداء الكمامة

- اغسل يديك قبل وضع القناع ومرة ​​أخرى عند خلعه.

- اختر قناعًا يتناسب بشكل مريح مع وجهك: يضفى القناع الكبير جدًا أو الصغير جدًا صعوبة على تغطية وجهك بشكل صحيح.

- غطي أنفك وفمك، يجب أن يغطي قناع وجهك كلاً من أنفك وفمك في جميع الأوقات للحصول على أفضل النتائج.



الاقنعة

- لا ترتدي قناعك تحت أنفك أو حول رقبتك أو على جبهتك.

كيف تضاعف حماية الكمامة بشكل صحيح؟

ضع قناعًا من القماش فوق القناع الجراحي، يساعد ذلك الإعداد بالكامل على أن يتلاءم بشكل أكثر إحكامًا ويزيل الفجوات حول جوانب الوجه أو الأنف.

- تأكد من أن القناعين لا يحتويان على فجوات.

- اختر قناعًا من القماش مصنوعًا من طبقات متعددة من القماش المنسوج بإحكام والذي يسمح بمرور الهواء.



الاقنعة

- يمكنك التحقق من مادة القناع عن طريق رفعه تحت مصدر ضوء ساطع.

- إذا كان القناع يحجب الضوء، فهو ذو نوعية جيدة، يمكنك أيضًا استخدام دعامة قناع ، وهي جهاز مصنوع من مادة مرنة، يناسب الأقنعة ويساعد على منع الهواء من الهروب من أعلى وجوانب القناع.