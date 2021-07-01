شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصى بتقليل استخدام الكورتيزون لعلاج كورونا لمنع الفطر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت منظمة الصحة العالمية بتقليل استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية لعلاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة، وذلك لمنع الإصابة بما يسمى بـ"الفطر الأسود".

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فى روسيا ميليتا فوينوفيتش أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كورونا فى الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن، وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأوضحت أن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب فى ظهورعدوى الفطريات السوداءmucormycosis ، و داء الرشاشيات aspergillosis الناجم عن نوع آخر من الفطريات.

وأضافت فوينوفيتش: "توجد هذا العفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان، لكنه يصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري، وأصحاب الأمراض المزمنة الأخرى، وكذلك مرضى السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة، موضحة أن فيروس كورونا يضعف المناعة، فقد وصل عدد المصابين "فالفطر الأسود" في الهند إلى 31 ألف شخص.

وشددت فوينوفيتش على أن منظمة الصحة العالمية تنصح بتقليص وإلى أدنى حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات "الكورتيزون" والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كورونا، مشيرة إلى أن الكورتيكوستيرويدات، تساعد فعلا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض، ولكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.