5 قواعد يجب اتباعها لإنقاص الوزن بشكل صحى ومن غير ريجيم

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القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن بشكل صحى من الأشياء التي يسعى إليها كثير من الناس للحصول على الشكل المناسب للجسم، ولكن يجب اتباع قواعد هامة تساعدك على إنقاص الوزن بشكل صحى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز هذه القواعد لإنقاص الوزن الصحى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



ريجيم

4 قواعد يجب اتباعها لإنقاص الوزن بشكل صحى

الانتباه لنوع الطعام الذى تأكله

القاعدة الأولى لفقدان الوزن أو الحصول على الشكل المناسب هي الانتباه لما تأكله ومقدار ما تأكله في اليوم، يجب أن يكون الطعام الذي تضعه في طبقك مغذيًا وصحياً وبكميات معتدلة.

وأوضح الخبراء أن معظم الأشخاص الذين لديهم دافع لفقدان الوزن بسرعة ويتبعون أنظمة غذائية سريعة مثل خفض الكثير من السعرات الحرارية أو زيادة تناول البروتين أو الدهون، وتساعد هذه الأنظمة على إنقاص وزنك سريعاً، لكن قد تكتسب الوزن مرة أخرى والأفضل هو اتباع نمط حياة صحى ونظام غذائي دائم للحفاظ على صحتك والوصول لوزنك المستهدف.

واقترح الخبراء أن مفتاح الحياة الصحية هو تناول الطعام الصحيح وبالكمية المناسبة.

كمية الطعام التي تتناولها

قلل كمية الطعام التي تتناولها، ويجب أن تثبت أوقاتا لتناول الوجبات الأساسية مع تناول الأطعمة متنوعة العناصر الغذائية وتقليل الدهون والسكريات والكربوهيدرات ويمكنك تقليل طبقك عن الحجم الذى اعتدته مع تنويع العناصر الغذائية.

الجلوس على المائدة لتناول الطعام

يميل الأشخاص الذين غالبًا ما يكونون في عجلة من أمرهم إلى إنهاء وجبتهم أثناء ترتيب ملفاتهم أو الاستعداد لعملهم هذا هو أول شيء يجب أن تتخلى عنه من أجل صحتك.

ينصح الخبراء بتناول وجباتك أثناء الجلوس على طاولة الطعام وتجنب تناول طعامك في غرفتك أو أثناء التجول في المنزل.





امضغ الطعام ببطء وتمهل

هناك مشكلة شائعة أخرى يتم مشاهدتها على نطاق واسع وهي تناول الطعام دون مضغه، هذه العادة تجعلك تفرط في تناول الطعام.. حاول الإبطاء ومضغ طعامك قبل بلعه خذ وقتك لإنهاء وجبتك ووضع قضمة أخرى في فمك فقط عند الانتهاء من بلع القضمة الأولى.

استخدم كل حواسك أثناء تناول الطعام

معظم الناس لديهم عادة تعدد المهام أثناء تناول الطعام غالبًا ما تجدهم يتصفحون صفحة وسائل التواصل الاجتماعي أو يشاهدون التلفزيون.. يؤدي هذا الإلهاء إلى الإفراط في تناول الطعام.

عندما تأكل ، قم بمهمة واحدة فقط في كل مرة كن يقظًا وتناول الطعام في صمت سيساعدك هذا على معرفة متى تشعر بالشبع والامتلاء.