وداعًا للإمساك بـ 8 حيل جربيها بنفسكِ

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة تساعد على التخلص من الإمساك بدون ملينات طبيعية. ويمكنك التخلص من الإمساك عن طريق التخلص من العادات الغذائية الخاطئة أو الأدوية التي قد تسبب الإمساك أو من خلال 8 علاجات منزلية طبيعية جربيها بنفسك.

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1.تناول المزيد من الماء



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يجب على الشخص المصاب بالإمساك أن يحاول شرب المزيد من الماء فيمكن أن يؤدي الجفاف بانتظام إلى إصابة الشخص بالإمساك. لتفادى ذلك، من المهم شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطباً.

وجدت بعض الدراسات أن الماء الفوار أكثر فعالية من ماء الصنبور في تخفيف الإمساك. وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم.

ومع ذلك، فإن شرب المشروبات الغازية مثل الصودا ليس فكرة جيدة، لأن هذه المشروبات يمكن أن يكون لها آثار صحية ضارة وقد تجعل الإمساك أسوأ.

2. تناول المزيد من الألياف



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يساعد تناول الألياف وخاصة الألياف القابلة للذوبان فى علاج الإمساك ومع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول الألياف يمكن أن تزيد المشكلة سوءاً.

تعد الألياف غير القابلة للتخمير والقابلة للذوبان، مثل سيلليوم، هي أفضل خيار لعلاج الإمساك ولمنع الإمساك، يجب أن يستهلك الأشخاص مزيجاً من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

3. تمرن أكثر



أفادت دراسات بحثية مختلفة أن التمرينات يمكن أن تساعد في تحسين أعراض الإمساك وربطت الدراسات بين أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك. لهذا السبب، يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين لمحاربة الإمساك ومحاولة القيام ببعض التمارين الخفيفة - مثل المشي بانتظام أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الركض.

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4. اشرب القهوة

قد يساعد شرب القهوة في تخفيف الإمساك بالنسبة لبعض الناس، قد يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام. وذلك لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.

قد تحتوي القهوة أيضاً على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على منع الإمساك عن طريق تحسين توازن بكتيريا الأمعاء.

5. تناول الأعشاب

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يساعد تناول الأعشاب مثل الكمون والقرفة والزنجبيل فى تحسين حركة الأمعاء وتحسين صحة الأمعاء.

6. تناول أطعمة البروبيوتيك



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قد تساعد البروبيوتيك في منع الإمساك المزمن. البروبيوتيك هي بكتيريا حية ومفيدة تتواجد بشكل طبيعي في القناة الهضمية.

وقد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن من خلل في البكتيريا في أمعائهم. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك في تحسين هذا التوازن ومنع الإمساك.

7. تناول البرقوق



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غالباً ما يوصف البرقوق وعصير القراصيا كعلاج طبيعي للإمساك فيحتوي البرقوق على سكر السوربيتول، الذي له تأثير ملين ويعتبر علاجاً فعالاً جداً للإمساك.