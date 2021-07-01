عودة قرارات منتصف الليل في تركيا.. أسعار الغاز تشعل الشارع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من جديد تضاعف حكومة أردوغان أزمات الأتراك المعيشية، رغم تراجع سعر قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأعلنت شركة الغاز الوطنية التركية "بوتاش" عن زيادة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي بداية من اليوم الخميس، بواقع 12% للمنازل، و20% للمستهلكين لأغراض صناعية، و20.2% لمحطات توليد الكهرباء.

جاء ذلك وفق بيان خاص بالأسعار الجديدة نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر الأربعاء، وتابعته ”الخليج 365”.

أسعار الغاز الجديدة في تركيا

وبحسب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر البيع لشركات توزيع الغاز للمستهلكين السكنيين بنسبة 12% مقارنة بأسعار شهر يونيو/حزيران، ليصبح سعر الألف متر مكعب 1488 ليرة، وبالنسبة إلى المستهلكين لأغراض صناعية فقد ارتفعت التسعيرة بنسبة 20%، ليصبح سعر الكمية نفسها 1783 ليرة و354 قرشًا.

أما سعر الألف متر مكعب بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، فقد ارتفع بنسبة 20.2% ليسجل 2060 ليرة.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكّل عبئًا على كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.

أسعار الكهرباء في تركيا

كما رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسبة 15%، بحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة بالبلاد.

وأوضح البيان أنه اعتبارًا من اليوم الخميس، 1 يوليو/تموز سترفع أسعار الكهرباء لكل المشتركين بمعدل 15%.

ووفق التسعيرة الجديدة سيدفع المشتركون 91.56 ليرة شاملة الضرائب وغيرها لكل 100 كيلوواط/ساعة.