شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو جدرى الماء الذى يصيب الأطفال وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز جدري الماء بظهور بثور حمراء مثيرة للحكة تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وهو فيروس غالبًا ما يصيب الأطفال، وكان شائعًا جدًا لدرجة أنه كان يعتبر من أمراض الطفولة.

ووفقا لتقرير موقع " healthline" من النادر جدًا الإصابة بعدوى جدري الماء أكثر من مرة، ومنذ طرح لقاح جدري الماء في منتصف التسعينيات، انخفضت حالات الإصابة به.

ما هي أعراض جدري الماء ؟

الطفح الجلدي المثير للحكة هو أكثر أعراض جدري الماء شيوعًا، وقد تكون العدوى في جسمك لمدة تتراوح من سبعة إلى 21 يومًا قبل ظهور الطفح الجلدي والأعراض الأخرى، بينما يصبح المرض معديًا للأشخاص المحيطين بالحالة لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل أن يبدأ ظهور الطفح الجلدي.

قد تستمر الأعراض غير الطفح الجلدي لعدة أيام وتشمل:

حمى

صداع الرأس

فقدان الشهية

بعد يوم أو يومين من ظهور هذه الأعراض، سيبدأ الطفح الجلدي الكلاسيكي في الظهور، ويمر الطفح الجلدي بثلاث مراحل قبل التعافي، وتشمل هذه:

ظهور نتوءات حمراء أو وردية في جميع أنحاء جسمك.

تصبح النتوءات بثورًا مليئة بالسوائل التي تتسرب.

تبدأ النتوءات بالتقشر ومن هنا تبدأ مرحلة الشفاء.

لن تظهر جميع النتوءات على جسمك في نفس الوقت، بل تستمر نتوءات جديدة بالظهور خلال فترة الإصابة بالعدوى، وقد يكون الطفح الجلدي مثيرًا للحكة الشديدة خاصةً قبل أن يتقشر.

وتستمر مخاطر العدوى للأشخاص المحيطين بالحالة حتى تتقشر تلك البثور الموجودة على جسمك، وتسقط مناطق القشرة في النهاية وهذا يستغرق من سبعة إلى 14 يومًا حتى تختفي تمامًا.

ما الذي يسبب جدري الماء؟

يتسبب فيروس Varicella-zoster (VZV) في الإصابة بالجدري المائي، وتحدث معظم الحالات من خلال الاتصال بشخص مصاب، ويكون الفيروس معدٍ لمن حولك لمدة يوم إلى يومين قبل ظهور البثور، يظل الفيروس معديًا حتى تتقشر كل البثور، وتنتقل العدوى من خلال:

- اللعاب

- السعال

- العطس

- ملامسة السوائل من البثور

من هو المعرض لخطر الإصابة بجدري الماء؟

التعرض للفيروس من خلال العدوى النشطة السابقة أو التطعيم يقلل من المخاطر، فيمكن أن تنتقل المناعة من الفيروس من الأم إلى مولودها الجديد، وتدوم المناعة حوالي ثلاثة أشهر من الولادة.

ما هي المضاعفات المحتملة لجدري الماء؟

اتصل بطبيبك على الفور إذا:

انتشر الطفح الجلدي في عينيك.

يكون الطفح الجلدي شديد الاحمرار (علامات لعدوى بكتيرية ثانوية).

يصاحب الطفح الجلدي دوار أو ضيق في التنفس.

عند حدوث مضاعفات غالبًا ما تؤثر على:

الرضع

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

النساء الحوامل

كيف يتم علاج جدري الماء؟

يُنصح معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالجدري المائي بالتعامل مع أعراضهم أثناء انتظار مرور الفيروس عبر نظامهم، سيُطلب من الآباء إبقاء الأطفال بعيدًا عن المدرسة، ويحتاج البالغون المصابون أيضًا إلى البقاء في المنزل.

قد يصف طبيبك الأدوية المضادة للهيستامين أو المراهم الموضعية، أو يمكنك شراء هذه الأدوية دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الحكة، يمكنك أيضًا تهدئة حكة الجلد عن طريق:

أخذ حمامات فاترة

وضع محلول غير معطر

ارتداء ملابس خفيفة وناعمة

كيف تحمى طفلك من الإصابة بجدري الماء؟

يمنع لقاح جدري الماء في 98 % من الأشخاص الذين يتلقون الجرعتين الموصى بهما، يجب أن يحصل طفلك على اللقاح عندما يكون عمره بين 12 و 15 شهرًا، يحصل الأطفال على جرعة معززة بين 4 و 6 سنوات من العمر.

قد يتلقى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين الذين لم يتم تطعيمهم لجرعات تعويضية من اللقاح، نظرًا لأن جدري الماء يميل إلى أن يكون أكثر حدة لدى البالغين وكبار السن، فقد يختار الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أخذ اللقاحات لاحقًا.