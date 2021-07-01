دواء ياباني واعد لمرضى كورونا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

تسعى شركة تشوغاي الدوائية للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية للاستخدام الطارئ لخليط أجسام مضادة في علاج كورونا.



وتقول تشوغاي إن اختبارات سريرية أجريت في الخارج كشفت أن الخليط، الذي يضم أجساما مضادة معادلة للفيروس، تقلص فترة البقاء في المستشفيات أو نسبة الوفيات بحوالي 70%.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعطت في شهر نوفمبر الماضي موافقة بالاستخدام الطارئ لخليط الأجسام المضادة. وتقدمت تشوغاي للحصول على الموافقة في اليابان أول أمس الثلاثاء، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وتفيد تقارير بأن خليط الأجسام المضادة دواء واعد ضد السلالات المتحورة من الفيروس.

وتقول تشوغاي إنه إذا تمت الموافقة على الدواء، فإن الحكومة تخطط لتأمين إمدادات كافية للاستخدام المحلي لهذا العام.