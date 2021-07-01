شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات الحوامل.. نصائح مهمة لتخطى فترة حملك بسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل هى الفترة الأكثر قلقا وتوترا عند السيدات وذلك لتجنب أى مشاكل صحية تتعرض لها المرأة أو جنينها، وهنا لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج وإجراء الفحوصات باستمرار للاطمئنان على الحالة العامة للأم والجنين، وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها السيدات أثناء فترة الحمل، وهى:

1: بعد استشارة الطبيب ينصح بتناول الفيتامينات التى يصفها لك بانتظام وذلك لحماية طفلك من التشوهات الخلقية والمشاكل الصحية.

2: ممارسة الرياضة بانتظام، ولكن بعد استشارة الطبيب وحسب حالتك الصحية.

3: ارتدى أحذية مريحة حتى لا تتعرضى لمشاكل صحية وتورم بالقدم.

4: تناولى الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل "العدس، الهليون، والبرتقال".

5: تناولى الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل "الألبان والأسماك المعلبة وفول الصويا".

6: تناولى المزيد من الأسماك"باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق".

7: تناولى الأطعمة التي تحتوي على الألياف.

8: تناولى خمس أو ست وجبات متوازنة كل يوم.

9: قللى من تناول الكافيين واستبدليه بالعصائر الطبيعية والفواكه.

10: ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

11: الحصول على قسط كاف من النوم.

12: لا تتناولى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو العلاجات العشبية دون استشارة طبية.

13: مارسى تقنيات الاسترخاء يوميًا ومنها (اليوجا ، التمدد ، التنفس العميق ، التدليك).

14: تمددى قبل النوم لتجنب تقلصات الساق.