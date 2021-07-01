شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الجذام.. أعراضه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجذام من الأمراض المزمنة الناتجة عن عدوى بكتيرية مما تؤثرعلى أعصاب الأطراف والجلد والأنف والجهاز التنفسى، حيث تهاجم البكتيريا الأعصاب التى يمكن أن تنتفخ تحت الجلد، ويمكن أن يتسبب ذلك في فقدان المناطق المصابة القدرة على الإحساس باللمس والألم، مما قد يؤدى إلى حدوث إصابات مثل الجروح والحروق.

1: ظهور آفة كبيرة متغيرة اللون على صدر الشخص المصاب بمرض الجذام.

2: بقع متغيرة اللون تظهر على الجلد، وعادة ما تكون مسطحة وتبدو باهتة.

3: أورام على الجلد.

4: جلد سميك أو صلب أو جاف.

5: ظهور تقرحات غير مؤلمة على باطن القدمين.

6: تورم أو كتل غير مؤلمة على الوجه.

7: فقدان الحواجب أو الرموش.

8: خدر فى المناطق المصابة من الجلد.

9: ضعف أو شلل العضلات (خاصة في اليدين والقدمين).

10: تضخم الأعصاب خاصة تلك الموجودة حول الكوع والركبة.

11: مشاكل العين التى قد تؤدى إلى العمى.

12: تضخم الأعصاب تحت الجلد.

13: انسداد الأنف.

14: نزيف في الأنف.

يمكن التعرف على المرض من خلال ظهور بقع على الجلد قد تبدو أفتح أو أغمق من اللون الطبيعي للجلد، في بعض الأحيان قد تكون مناطق الجلد المصابة حمراء، يعد فقدان الإحساس في هذه البقع الجلدية أمرًا شائعًا، قد لا تشعر بلمسة خفيفة أو وخز بإبرة.

ولتأكيد التشخيص سيأخذ طبيبك عينة من جلدك أو أعصابك (من خلال خزعة من الجلد أو الأعصاب) للبحث عن البكتيريا تحت المجهر، وقد يقوم أيضًا بإجراء اختبارات لاستبعاد إصابتك بأمراض جلدية أخرى.

قد يعالج مرض الجذام بمجموعة من المضادات الحيوية، ويتم استخدام 2 أو 3 من المضادات الحيوية في نفس الوقت، وهذا ما يسمى العلاج متعدد الأدوية، حيث تساعد هذه الاستراتيجية في منع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والتي قد تحدث بخلاف ذلك بسبب طول فترة العلاج.

إذا تركت دون علاج يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى شلل في اليدين والقدمين، وفي الحالات المتقدمة جدًا قد يتعرض الشخص لإصابات متعددة بسبب قلة الإحساس، يمكن أن تحدث تقرحات القرنية أو العمى أيضًا إذا تأثرت أعصاب الوجه، بسبب فقدان الإحساس بالقرنية، وقد تشمل العلامات الأخرى للجذام المتقدم فقدان الحاجبين وتشوه الأنف الناتج عن تلف الحاجز الأنفي.