شكرا لقرائتكم خبر عن تقوس الساقين للأطفال أبرز أسباب نقص الكالسيوم وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأعراض التى تصيب الأطفال فى عظامهم لأسباب متنوعة منها نقص الكالسيوم وفيتامين د فى الجسم، ولابد من ضرورة وجود وعى صحى بعمل فحص نسبة الكالسيوم للأطفال خاصة فى مرحلة النمو منذ بداية المرحلة الابتدائية، وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات بجسم الطفل تؤدى به إلى أعراض خطيرة بالعظام يصعب بعدها العلاج الدوائى .

وفقا لموقع " health line " الطبى فإن نقص الكالسيوم يأتى نتيجة نقص التغذية السليمة لجسم الطفل، كما أن نقص فيتامين " د " يأتى أغلبه بسبب عدم التعرض الجيد لأشعة الشمس النافعة فى الأوقات المسموح بها ، لافتا إلى أن أبرز الأمراض التى يمكن أن تصيب الطفل بسبب نقص الفيتامينات والتغذية اللازمة هى :



لين العظام عند الاطفال

1- ألم فى جميع عظام الجسم

2- تقوس بالساقين فى سن مبكرة .

3- لين العظام على مستوى الجسم كله .

4- هشاشة العظام أحيانا على المدى الطويل.

5- سهولة حدوث كسر فى العظام فى مختلف المفاصل بالجسم .

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن العلاجات هنا تأتى بالتشخيص الجيد، وعمل فحوصات للطفل، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بالتغذية السليمة للطفل وخاصة من منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، مع تعرض الطفل لأشعة الشمس لاكتساب فيتامين د، ومن الممكن التدخل بالعلاج الدوائى بمنح الطفل الكالسيوم وفيتامين د عن طريق الفم ، إذا استدعى حالة الطفل لذلك .

وأوضح ، أن آلام العظام تؤثر بصورة مباشرة على وضع الطفل فى الدراسة، وعدم التركيز فى واجباته اليومية، ولابد من الانتباه لها والتدخل السريع لحلها حتى لا يؤثر على ممارسة حياته بصورة طبيعية .