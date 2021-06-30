3 اختبارات بسيطة تقيس مستوى لياقتك البدنية.. بعيداً عن الميزان

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القاهرة - سامية سيد - تختلف طرق قياس وزن الجسم بشكل صحيح، بعيدا عن استخدام الميزان، يمكننا استخدام مازورة قياس القماش لقياس اختلافات الوزن، لكن هناك طرقاً أخرى يمكن أن تقيس بها لياقتك البدنية، حيث إن الميزان لا يساعدنا في قياس لياقة الجسم، نتعرف في هذا التقرير على أبرز الاختبارات البسيطة التى تقيس اللياقة البدنية، وفقاً لما ذكره موقع " ndtv".

3 اختبارات بسيطة تقيس مستوى لياقتك البدنية1. قياس نسبة الخصر إلى الفخذ

قياس الخصر إلى الفخذ هي نسبة بين قياس محيط الخصر إلى قياس محيط الفخذ في جسم الإنسان.

لإجراء هذا الاختبار الذي أوصى به الخبراء، احتفظ بأصابعك الثلاثة أعلى السرة وقم بالقياس بمازورة ملابس.

الآن تقيس الفخذ، تأكد من قياس أوسع جزء من الفخذ، لاحظ ذلك وأن النسبة بين الاثنين يجب أن تكون بين 0.7-0.85 للنساء و 0.85-0.95 للرجال.

2. تمرين الجلوس والوصول

خذ كرسي واجلس على حافة الكرسي حافظ على رجليك ممدودتين أمامك ومستقيمتين.

أثناء النظر إلى الأمام، حاول لمس أصابع قدميك بيديك إذا لم تستطع لمس أصابع قدميك، فستكون النتيجة سالبة أي أنك لا تمتلك لياقة بدنية جيدة.

3. معدل ضربات القلب أثناء الراحة

قم بقياسه كأول شيء في الصباح، خذ مقياس التأكسج وهو جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم يمكنك شراءه واستخدامه في المنزل، وعد تنازليًا من 10 إلى 1 ولاحظ نبضك يقيس هذا الاختبار متوسط ​​معدل ضربات القلب أثناء الراحة.