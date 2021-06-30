شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى السريع يقلل الضرر الناجم عن قلة النوم لدى المصابين بالأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن المشي السريع يمكن أن يقلل الضرر الناجم عن قلة النوم لدى المصابين بالأرق، حيث راقب الباحثون مستويات التمرين والنوم لدى 380 ألف بريطاني لمدة 11 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة كبيرة توصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يمكن أن يعالجوا الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم إذا ذهبوا في نزهة سريعة كل يوم، حيث ترتبط قلة النوم بمشاكل صحية بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان، لكن الأبحاث وجدت أن النشاط المعتدل يبدو أنه "يقضي" على أضرار الأرق.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن تعويض الآثار الضارة لسوء النوم بممارسة 150دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع الموصى به من منظمة الصحة العالمية، أي ما يعادل 20 دقيقة من المشي السريع أو الركض في اليوم.



المشى السريع

وأوضحت الصحيفة، أنه لا يزال الخبراء غير واضحين بشأن سبب ارتباط قلة النوم بالمشاكل الصحية، لكن الأرق مرتبط بالإجهاد المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشرايين ويؤدي إلى قصور القلب، مضيفة، أنه قد يأكل المصابون بالأرق أطعمة غير صحية، ولا يمارسون الرياضة.

كان المشاركون في الدراسة، التي نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، يبلغون من العمر 55 عامًا في المتوسط​​، وكان لدى نصفهم تقريبًا أنماط نوم غير صحية.